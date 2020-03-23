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New Jersey's Attorney General Issues Final Warning For Individuals, Businesses

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:19s - Published < > Embed
New Jersey's Attorney General Issues Final Warning For Individuals, Businesses

New Jersey's Attorney General Issues Final Warning For Individuals, Businesses

He says those who do not obey Gov.

Phil Murphy's orders will face criminal charges.

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New Jersey's Attorney General Issues Final Warning For Individuals, Businesses

FOR MORE FUR HEAD TO OURWEBSITE AT CBS PHILLY.COM.MEANTIME NEW JERSEY'SATTORNEY GENERAL ISSUED AFINAL WARNING TODAY FORINDIVIDUALS AND BUSINESSES,OBEY THE GOVERNOR'S ORDERS ORFACE CRIMINAL CHARGES.THE TIME FOREWARNING ISOVER AND TIME TO ENSURECOMPLAINS BY USING ALL OF THETOOLS AVAILABLE TO US IS RIGHTHERE.SO IF YOU ARE A RETAIL STOREOR AN ENTERTAINMENT CENTER ANDYOU STAY OPENED OR IF YOU AREA BAR AND YOU KEEP SERVINGPATRONS IN YOUR ESTABLISHMENT,CONSIDER THIS AS YOUR FINALWARNING.YOUR ACTIONS ARE AGAINST THELAW IN NEW JERSEY AND YOU WILLBE HELD ACCOUNTABLE.SAME GOES FOR INDIVIDUALS IFYOU OR YOUR FRIENDS TEA SIDETO THROW A PARTY AT YOUR HOMEAND YOU INVITE 20 OF YOURCLOSEST FRIENDS, STOP.LAW ENFORCEMENT OFFICERS WILLBREAK THAT PARTY UP AND THEREWILL BE CRIMINAL CONSEQUENCES.HE ALSO SAYS NEW JERSEYCOUNTY JAILS WILL BE BEGIN TORELEASE SOME PRISONERS TOPREVENT SPREAD OF THE VIRUS.AT AGREEMENT WAS REACHEDSUNDAY NIGHT AFTER ACLU SUED.ATTORNEY GENERAL SAID RELEASEOF THE LIMITED TO PRISONERSSERVING A YEAR OR LESS, THEYMUST STAY HOME.NEW JERSEY ALSO WANTS TOREMIND ITS RESIDENT THEY ARENOT ALLOWED DURING THISCRISIS.GARDEN STATE IS OPERATING ACRISIS TEXT LINE, FAMILY HELPLINE, DOMESTIC VIOLENCE HOT




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