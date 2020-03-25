Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > How to qualify for small business relief loans

How to qualify for small business relief loans

Video Credit: 41 Action News - Duration: 01:21s - Published < > Embed
How to qualify for small business relief loans

How to qualify for small business relief loans

Small businesses and nonprofits are eligible for relief loans to stay afloat during the pandemic.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

How to qualify for small business relief loans

THESE LOANS ARE MEANTTO KEEP THE SMALL MOMAND POP SHOPS ON MAINDRAGS LIKE THIS UP ANDRUNNING WHILE THECORONAVIRUS FORCESTHEM TO CLOSETEMPORARILY - OR SCALEBACK OPERATIONS.THESE LOANS CAN ALSOGO TO NON-PROFITS WHOMAY BE LOSINGDONATIONS.I VISITED THE COMMUNITYASSISTANCE COUNCIL INKANSAS CITY.THEY'RE CONSIDERING ALOAN AS A LAST RESORT.RIGHT NOW - THEY'RERELYING ON DONATIONSTO KEEP THEIR DOORSOPEN THROUGH THISSITUATION - BUT AREREADY TO ADAPT ASNEEDED.Rachel Casey // CommunityAssistance Council executivedirectorSWhat was true yesterday isnotnecessarily true today.

And thelasthour is not necessarily truethis hour.We are keeping our knees bentandgetting ready to move inwhateverdirection we need to go.THE SMALL BUSINESSADMINISTRATION IS THEAGENCY HANDLING THESELOANS.IT SAID WARNS THERE IS AWAVE OF APPLICANTSRIGHT NOW - SO ITSWEBSITE MAY BE DOWNOR SLOW WHEN YOU GOTO FILL OUT ANAPPLICATION - BE PATIENT.REPORTING LIVE IN KCMOCHARLIE KEEGAN 41ACTION NEWS




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.