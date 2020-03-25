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City Council urges Gov. issue ‘shelter in place’ order

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:04s - Published < > Embed
City Council urges Gov. issue ‘shelter in place’ order

City Council urges Gov. issue ‘shelter in place’ order

The Tucson City Council is unanimously urging Governor Ducey to issue a statewide ‘shelter in place’ order.

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City Council urges Gov. issue ‘shelter in place’ order

ISSUE A STATEWIDE SHELTER INPLACE ORDER.

NINE ON YOURSIDE'S LUZDELIA CABALLEROSPOKE TO MAYOR REGINA ROMEROON WHY LEADERS ARE PUSHING FORTHE ORDER..MAYOR ROMERO SAYS NOW'S THETIME TO BE TAKING THE UTMOSTPRECAUTIONS AND NOT THE TIME TOBE TAKING ANY CHANCES OFSPREADING CORONAVIRUS.

PKG THENEXT 10 TO 15 DAYS ARE KEY.MAYOR REGINA ROMERO ECHOINGWHAT HER COUNCIL MEMBERS SAIDDURING THE MEETINGRECOMMENDING GOVERNOR DUCEYMOVE SWIFTLY ON ENACTING A STAYAT HOME ORDER.

HE NEEDS TO ACTNOW.

WE SHOULD NOT WAIT UNTILOUR HOSPITALS SYSTEM ISDEVASTATED AND OVERWHELMED FORUS TO TAKE THESE PRECAUTIONSRIGHT NOW.

SHE SAYS THECOUNCIL UNANIMOUSLY APPROVEDTHE MARCH 17TH EMERGENCYDECLARATION, FORCING PARKS ANDRECREATIONAL CENTSOLOSE,D SHUTTITAKE-OUT THE COUNCIL ALSO GAVEHER THE FLEXIBILITY TO EXPANDAND EXTEND THE DEARATION.RIGHT NOW WE ARE ALL ON THEME PAALTH OF OUR COMMUNITY.

SHEIS CURSALONS, BARBER SHOPS, OR PSARVICES LIKE MASSAGES, ATULD ENDANGER THE SPRD OFVID19.

ARER ACTION,FURTHER ACTION, SHE GSSAGE TO TUCNANS.

THESEARE THE TSTED.

WE'RE TESTEASDIVIDUALS ANDAS A COMMUNYAND THIS ISEN WE NEETAKE CARE OF OUR ELDERS--AND DOETNG WE CAN TO HELPPREVT THE SPREAD .

LOOK LIVEMAYOR REGINA SAYS THE DEADLINETHAT WAS ADDED TO HEREENCY DECLARATION WASEXTENDED TOBUTHAT IS SUBJECT TO CHANGE.PTING FROM CITY HALL,ZDELIA CABALLERO, KGUN9 YOUR SI




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