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How COVID-19 is impacting federal courts

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:54s - Published < > Embed
How COVID-19 is impacting federal courts

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Coronavirus is bringing many court cases to a stand still.

We're hearing from an attorney about how they're operating while social distancing.

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How COVID-19 is impacting federal courts

OUTBREAK CONTINUES -- TOIMPACT THE FEDERAL AND STATECOURT SYSTEM -- IN ARIZONA.STEVE PORTELL SAYS THE COURTSHAVE SHUT DOWN -- FOR THE MOSTPART.

AT THIS POINT -- ONGOINGJURY TRIALS WILL RUN THEIRCOURSE -- BUT NEWER CASES AREBEING DELAYED.

PORTELL SAYSJUDGES AND ATTORNEYS AREHAVING TO ADJUST TO THECHANGES -- WITH MUCH OF THEPROCEEDINGS BEING DONEELECTRONICALLY.

RIGHT NOW --HE SEEING A SURGE IN PHONECALLS FROM BUSINESSES.

SMALLBUSINESS OWNERS, DOCTORS,DENTISTS.

PEOPLE WHO WANT TOCONTINUE TO DELIVER SERVICESTO PEOPLE IN PIMA COUNTY ANDSTATE AT LARGE AND REALLYDON'T KNOW HOW TO PROCEED --WHAT ARE THE BEST PRACTICES,WHAT THINGS THEY SHOULD DO TOPROTECT PATIENTS.

PORTELL SAYSTHERE'S AN UPTICK IN PEOPLECALLING ABOUT PROTECTIONS FROMCOMMERCIAL EVICTIONS --BECAUSE THEIR BUSINESSES AREDEEMED NON- ESSE




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