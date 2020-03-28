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Problem Solvers Coronavirus Hotline: Concern Over Macy's Distribution Centers

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:41s - Published < > Embed
Problem Solvers Coronavirus Hotline: Concern Over Macy's Distribution Centers
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Problem Solvers Coronavirus Hotline: Concern Over Macy's Distribution Centers

YOU WANT TO KNOW - WHATBUSINESSES ARE CONSIDEREDESSENTIAL?

AND WHY DO SOMEPEOPLE STILL HAVE TO WORK?OUR TRAVIS GUILLORY ISANSWERING THAT QUESTION ASIT PERTAINS TO MACY'SDISTRIBUTION EMPLOYEES.2 WORKS FOR YOU ISCONTINUING TO GET CALLSASKING WHY CERTAINBUSINESSES ARE STILL OPENWHEN THEY SEEM NON-ESSENTIAL.

ONE VIEWER CALLEDOUR CORONAVIRUS HOTLINESAYING, "I HAVE A FEWCLIENTS AND FAMILY MEMBERSTHAT WORK AT THESEFACILITIES, LIKE MACY'SDISTRIBUTION (CENTER).THEY ARE STILL HAVING TOWORK DURING THIS PANDEMICWHEN THEY ARE NOT ESSENTIALWORKERS." ANOTHER VIEWERCALLED IN AND SAID, "WHY ISMACY'S LOGISTICS CENTER INOWASSO REMAINING OPEN?THEY'RE A RETAILSTORE; THEY SUPPLY CLOTHINGAND PURSES.

THERE'S NO FOODOR OIL OR GAS, NOTHING THEREMEDICAL.

WHY ARE THEY OPEN?"2 WORKS FOR YOU REACHED OUTTO MACY'S.

CORPORATEOFFICIALS SAID, "MACY'S,INC.

HAS DECIDED TOTEMPORARILY CLOSE ALL STORESNATIONWIDE IN RESPONSE TOCOVID-19 .

.

.

ALTHOUGH OURSTORE LOCATIONS ARETEMPORARILY CLOSED, OURTULSA DISTRIBUTION CENTERLOCATION IN OWASSO, OKLAHOMAWILL REMAIN OPEN INACCORDANCE WITH OKLAHOMA'SCOVID-19 STAY-AT-HOMEDIRECTIVE.

THE DIRECTIVEPERMITS BUSINESSES ENGAGEDIN SUPPLY CHAIN LOGISTICOPERATIONS, STORAGE ANDDISTRIBUTION - INCLUDINGSHIPPING DIRECTLY TORESIDENCES - TO CONTINUE TOOPERATE.

TO SUPPORT OURDIGITAL CUSTOMERS,OUR TULSA FACILITY WILLREMAIN OPEN." (ADLIB) TG2WFYIT'S BEEN A STORMY DAY...AND OUR CHIEF METEOROLOGIST




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grlopez7

Gerardo RT @KJRH2HD: Problem Solvers #Coronavirus Hotline: Why Are Toll Collectors Essential? #2WorksForYou https://t.co/ztuHERpgww https://t.co/7U… 13 hours ago

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2 Works for You What Happens To Support Staff Now That School Buildings Are Not Reopening? #2WorksForYou https://t.co/9cSwKrUsfT https://t.co/dA4ejhnNyq 2 days ago

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2 Works for You Problem Solvers #Coronavirus Hotline: QuikTrip COVID-19 Response #2WorksForYou https://t.co/yzDKm2guyL https://t.co/lcLZkS2LKT 3 days ago

mikedibler75

Mike Dibler RT @KJRH2HD: Problem Solvers #Coronavirus Hotline: Help With Your Utilities #2WorksForYou https://t.co/gEVdcBbBc6 https://t.co/RV9EHLX5vM 4 days ago

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Michael91693258

Michael Young RT @TGuilloryNews: Problem Solvers Coronavirus Hotline: What happens with funerals? #2WorksForYou #ProblemSolvers @KJRH2HD https://t.co/Eu6… 5 days ago

TGuilloryNews

Travis Guillory Problem Solvers Coronavirus Hotline: Why are some businesses, like the bus plant with 1,500 employees, still open?… https://t.co/koAt9jKScP 1 week ago

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