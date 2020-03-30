Working from home? Whatcha wearing?

*********FROM NEW YORK CITY I’M JANE KINGFOX 4 IN YOUR CORNERALL OF YOU WORKING FROM HOMEMIGHT WANT A WORD WITH THEWALMART MANAGERS.THEY’RE LETTING EVERYONE IN ONYOUR SECRET!WALMART SAYS IT’S SEEN A BIGINCREASE IN PEOPLE BUYING SHIRTSAND TOPS SINCE THE PANDEMICSTARTED.BUT IT’S NOT SEEING ANY CHANGEIN SALES OF PANTS OR BOTTOMS.A SPOKESPERSON SUSPECTS PEOPLEARE DOING MORE VIDEOCONFERENCING, AND THEY WANT TOAPPEAR PROFESSIONAL- BUT THEYONLY NEED TO WORRY ABOUT BEINSEEN FROM THE WAIST UP.THERE’S REALLY NO HARM INKEEPING YOUR COMFY PANTS ON-JUST BE SURE YOU WON’T N