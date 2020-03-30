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Working from home? Whatcha wearing?

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:15s - Published < > Embed
Working from home? Whatcha wearing?
Walmart says people are buying more tops, as more people start working at home.
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Working from home? Whatcha wearing?

*********FROM NEW YORK CITY I’M JANE KINGFOX 4 IN YOUR CORNERALL OF YOU WORKING FROM HOMEMIGHT WANT A WORD WITH THEWALMART MANAGERS.THEY’RE LETTING EVERYONE IN ONYOUR SECRET!WALMART SAYS IT’S SEEN A BIGINCREASE IN PEOPLE BUYING SHIRTSAND TOPS SINCE THE PANDEMICSTARTED.BUT IT’S NOT SEEING ANY CHANGEIN SALES OF PANTS OR BOTTOMS.A SPOKESPERSON SUSPECTS PEOPLEARE DOING MORE VIDEOCONFERENCING, AND THEY WANT TOAPPEAR PROFESSIONAL- BUT THEYONLY NEED TO WORRY ABOUT BEINSEEN FROM THE WAIST UP.THERE’S REALLY NO HARM INKEEPING YOUR COMFY PANTS ON-JUST BE SURE YOU WON’T N




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