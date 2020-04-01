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DCU Center to become hospital

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DCU Center to become hospital

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Work is getting under way to transform the DCU Center into a hospital to treat coronavirus patients.

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DCU Center to become hospital

BUT FIRST, A CRITICALTRANSFORMATION BEGINS THISMORNING, TO DEAL WITH THEGROWING COVID-19 OUTBREAK INMASSACHUSETTS.THE EYEOPENER’S MATT REED ISLIVE IN WORCESTER WITH THE WORKNOW GETTING UNDERWAY.MATT: THAT WORK BEGINNING THISMORNING BUT SOME OF THE PIECESARE ALREADY IN PLACE.WE HELP CONVERT THE DCU CENTERINTO A FIELD HOSPITALCORONAVIRUS PATIENTS.OFFICIALS ARE PLANNING FOR 250BEDS TO TREAT PATIENTS WITHCOVID-19.THOSE TREATED IT WILL BE STABLE.HOSPITALS IN CENTRALMASSACHUSETTS ARE EXPECTED TORUN OUT OF BEDS IN TWO WEEKS.




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