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Over 84,000 filed for unemployment in Maryland last week

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 03:18s - Published < > Embed
Over 84,000 filed for unemployment in Maryland last week
Last week, 84,230 Maryland residents filed for unemployment.
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Over 84,000 filed for unemployment in Maryland last week

MARYLAND HAVE HIT A NEW HIGH.MORE THAN 8━ THOUSAND PEOPLFILED CLAIMS LAST WEEK.

WMA━2NEWS MALLORY SOFASTAII SPOKEWITH THE STATE LABOR SECRETARYABOUT THE CHALLENGES PLAGUINGTHE APPLICATION SYSTEM..

ANDWHAT THEY'RE DOING TOACCOMODATE THE HUGE SURGEDEMAND.THIS IS SOMETHING THE STATEHAS NEVER SEEN BEFORE.

TO GIVYOU AN IDEA━ THE 400EMPLOYEES WHO PROCESSUNEMPLOYMENT CLAIMS..

THEY'REUSED TO AROUND ━ THOUSANDCLAIMS A WEEK..

THAT'S SINCEJUMPED TO 8━THOUSAND ANDTHERE'S NO SIGNS OF SLOWINGDOWN.

IN THE FIRST WEEK OFMARCHMARYLAND FILED FORUNEMPLOYMENT INSURANCE 2 WEEKSLATER THAT NUMBER SKYROCKETEDTO 4━THOUSAND AND LAST WEEKIT NEARLY DOUBLED.

TiffanyRobinson, Maryland Secretaryof Labor: 1:02 in the month ofMarch we took more claims thanwe did in the entire year of2019: 0* THE DEMAND HASOVERLOADED THE DEPARTMENT OFLABORWEBSITES TO CRASH AND CALLWAIT TIMES OF SEVERAL HOURS.TR: 1:28 IMarylanders for patience andunderstanding.

MARYLAND LABORSECRETARY TIFFANY ROBINSONSAID THEYEMPLOYEES, EXTENDED CALLCENTER HOURS, AND ARE ASKINGPEOPLE TO STAGGER WHEN THEYCALL.

TR: 6:42 I think of itlike an hourglass, all ofthese claimants try to getthrough a very narrow windowat one time so weas fast as we can ONEBOTTLENECK SEEMS TO BE WORKERSWANTING TO FILE ONLINE BUTHAVING TO CALL BECAUSE THEIRSITUATION ISNTR: 3:14 I have IT staffworking right now while wedoing this interview to findways to automate the systemand to update and reprogramdrop down boxes for businessesthat include businesses inother states.

Itprocess AND THE IMPLEMENTATIONOF THE FEDERAL CARES ACT HASPRESENTED A NEW CHALLENGE &PROVIDING BENEFITS TO PEOPLETHEY DIDN'T IN THE PASTGIVING ALL JOBLESS WORKERS ANADDITIONAL ━ HUNDRED DOLLARSON TOP OF THEIR WEEKLYSTIPENDS TR: 3:59 we are stillwaiting on guidance from USDOLto tell us what questions theyneed answered and whatdocuments they need us toreceive in order to getreimbursed for those claimsROBINSON SAID NO MATTER WHENYOU RECEIVE THESE BENEFITS..THEY WILL BE BACKDATED ANDTHEIR GOAL FOR ISSUINGPAYMENTS REMAINS 21 DAYS TR:8:21 weeverything within our power tostay within that timeline butobviously with this kind ofunprecedented volume whichwebefore, we may see timelinesget a little longer:1*YOUWEEKLY CERTIFICATIONS &ROBINSON SAID THEYON POTENTIALLY SETTING UP ADIFFERENT PHONE LINE FOR THOSEPEOPLE.

AND THEYREQUIREMENT ASKING RECIPIENTSTO SEARCH FOR WORK.

THEYALSO EXPLORING SETTING UPDIRECT DEPOSIT VERSUS DEBITCARDS.

LASTLYTO REITERATESHUTTING OFF ANYONE..

THEYDEADLINES, AND WAIVINGPENALTIES.

AND TO KEEP IN MINDTHEYTHEY CAN WHILE THEIR 400EMPLOYEES ALSO DEAL WITH THEPANDEMIC AND CONCERNS FORTHEIR FAMILIEMALLORY ASKED IF YOU HAD ANQUESTIONS FOR THE LABORSECRETARY..

SHE HAS THOSEANSWERS ON OUR WEBSITE━ WM2 NEWS DOT SLASH MATTER FORMALLORY.

IF YOU HAVE A MATTERFOR MALLORY━ SHE WANTS TOHEAR FROM YOU.

EMAIL HER ATMALLORY AT WMAR DOT COM..

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realraystrick

Ray Strickland RT @mal_sofastaii: This is pretty astonishing --> "In the month of March, we took more claims than we did in the entire year of 2019," said… 6 minutes ago

mal_sofastaii

Mallory Sofastaii WMAR This is pretty astonishing --> "In the month of March, we took more claims than we did in the entire year of 2019,"… https://t.co/jJxNqo5Y3v 7 minutes ago

leograndprince

Jamaal W Vetose The 84,230 claims represent a roughly 101% increase over the 41,882 claims filed for the week ending March 21, mean… https://t.co/1GhXywsSgO 4 hours ago

wbalradio

WBAL NewsRadio 1090 and FM 101.5 As is the case elsewhere, unemployment filings in Maryland spiked again this week. https://t.co/xR2aT2arIO 5 hours ago

Timsomor

Timsomor (#B1 #FBA #BlackSelfRespect #DOAS) Over 84,000 filed for unemployment in Maryland last week - #BlackNews #BlackBaltimore4Reel #BlackHealth https://t.co/ayT9HsHHHt 6 hours ago

TBlackwe85

Terrence L. Blackwell RT @wbalradio: Labor officials report that over 84,000 Marylanders have filed unemployment insurance claims last week alone. Read more he… 7 hours ago

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WBAL NewsRadio 1090 and FM 101.5 Labor officials report that over 84,000 Marylanders have filed unemployment insurance claims last week alone. Rea… https://t.co/ttwrC0lpbQ 7 hours ago

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Eugene Peterson Coronavirus unemployment records continue as Anne Arundel County hits over 8,900 claims. More than 84,000 filed in… https://t.co/KkCSkqJwuS 8 hours ago

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