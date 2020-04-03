Southwest Florida Italian restaurant selling take-home pizza kits

COVID-19... BUT THIS DRUG HASBEEN GIVEN TO PATIENTS AROUNDTHE WORLD WITH MIXED RESULTS.WE ARE COMMITTED TO HIGHLIGHTINGLOCAL BUSINESSES SERVING OURCOMMUNITY DURING THIS UNCERTAINTIME, IN OUR NEW SEGMENT ’WE’REOPEN SOUTHWEST FLORIDA.’THIS MORNING... WE WANT TOSHOWCASE A LOCAL ITALIANRESTAURANT THAT IS GETTINGCREATIVE... TO GIVE YOUR KIDSSOMETHING FUN TO DO AT HOMTHEY’RE ALSO DOING SOMETHING...TO GIVE BACK.:41-:50YOU CAN FIND ALL YOU CAN FINDALL OF OUR ’WE’RE OPEN SOUTHWESTFLORIDA’ STORIES, WHEN YOU GO TO’FOX 4 NOW DOT COM, SLASH OPEN.’IF YOU KNOW OF A BUSINESS THAT’SOPEN AND DOING SOMETHING NELET US KNOW, WE’LL ADD IT T