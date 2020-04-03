Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Southwest Florida Italian restaurant selling take-home pizza kits

Southwest Florida Italian restaurant selling take-home pizza kits

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 03:24s - Published < > Embed
Southwest Florida Italian restaurant selling take-home pizza kits

Southwest Florida Italian restaurant selling take-home pizza kits

"Two Meatballs in the Kitchen" in Fort Myers is changing the way they operate because of the Coronavirus pandemic, but wanted to create something fun for people to make at home -- take-home pizza kits!

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Southwest Florida Italian restaurant selling take-home pizza kits

COVID-19... BUT THIS DRUG HASBEEN GIVEN TO PATIENTS AROUNDTHE WORLD WITH MIXED RESULTS.WE ARE COMMITTED TO HIGHLIGHTINGLOCAL BUSINESSES SERVING OURCOMMUNITY DURING THIS UNCERTAINTIME, IN OUR NEW SEGMENT ’WE’REOPEN SOUTHWEST FLORIDA.’THIS MORNING... WE WANT TOSHOWCASE A LOCAL ITALIANRESTAURANT THAT IS GETTINGCREATIVE... TO GIVE YOUR KIDSSOMETHING FUN TO DO AT HOMTHEY’RE ALSO DOING SOMETHING...TO GIVE BACK.:41-:50YOU CAN FIND ALL YOU CAN FINDALL OF OUR ’WE’RE OPEN SOUTHWESTFLORIDA’ STORIES, WHEN YOU GO TO’FOX 4 NOW DOT COM, SLASH OPEN.’IF YOU KNOW OF A BUSINESS THAT’SOPEN AND DOING SOMETHING NELET US KNOW, WE’LL ADD IT T




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.