Latest on COVID-19 for April 4, 2020

[CAPTIONING PROVIDED BY KMBC]EMILY: THE KANSAS CITY METRO ISALMOST TWO WEEKS INTO ITSSTAY-AT-HOME ORDER, BUT NOTEVERYONE IS FOLLOWING IT.GOOD EVENING.I’M EMILY HOLWICK.WYANDOTTE COUNTY PARKS HAVE BEENFILLED WITH PEOPLE, AND NOW THECOUNTY IS SEEING A SURGE INCOVID-19 CASESHEALTH OFFICIALS SAY SOCIALDISTANCING IS CRITICAL TOFLATTENING THE CURVE.YOU’VE HEARD THE PHRASE USEDQUITE A BIT LATELY.NOW THE CHART YOU ARE LOOKING ATSHOWS THERE HAS BEEN A 191%INCREASE IN THE NUMBER OF CASESOF COVID-19 IN WYANDOTTE COUNTYJUST SINCE LAST WEEK.THE LATEST UPDATE IS 147POSITIVE CASES.THE UNIFIED GOVERNMENT’S CHIEMEDICAL OFFICER WARNS THE PEAKOF THE OUTBREAK IS STILL WEEKSAWAY.IN A BRIEFING THIS WEEK, MAYORDAVID ALVEY SAID HE HAS RECEIVEDREPORTS THAT PEOPLE HAVE BEENGATHERING IN LARGE GROUPS HEREAT WYANDOTTE COUNTY LAKE PARKAND NOT PRACTICING SOCIALDISTANCING, SO POLICE ANDSHERIFF’S DEPUTIES ARE STEPPINGUP ENFORCEMENT OF THE STAY ATHOME ORDER.