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PM Modi reacts to the online campaign to honour him, says feed the poor | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:17s - Published
PM Modi reacts to the online campaign to honour him, says feed the poor | Oneindia News

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PRIME MINISTER NARENDRA MODI ON WEDNESDAY FROWNED AT A SOCIAL MEDIA CAMPAIGN TO HONOUR HIM, TELLING HIS WELL-WISHERS THAT IF THIS PLAN WAS OUT OF GOODWILL FOR HIM, PEOPLE SHOULD TAKE RESPONSIBILITY FOR AT LEAST ONE POOR FAMILY.WEST BENGAL CHIEF MINISTER MAMATA BANERJEE TODAY SLAMMED THOSE DOING COMMUNAL POLITICS OVER THE TABLIGHI JAMAAT EVENT IN DELHI'S NIZAMUDDIN AND ASKED THEM TO ABSTAIN FROM IT AT A TIME OF NATIONAL CRISIS.

IN A MEASURE THAT IS EXPECTED TO PROVIDE RELIEF TO THE TAXPAYERS AMID THE OUTBREAK OF DEADLY CORONAVIRUS (COVID-19), THE GOVERNMENT ON WEDNESDAY DECIDED TO RELEASE ALL PENDING INCOME TAX REFUNDS UP TO RS 5 LAKH IMMEDIATELY AND more news

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