Thunderbirds to thank frontline workers with Vegas hospital flyover

PUTTING A DAMPER...ON A LOT OF FUN LATELY...BUT THINGS...ARE "LOOKING UP".THE UNITED STATES AIR FORCE...THUNDERBIRDS...ARE PLANNING A SPECIAL AIR SHOWTHIS WEEKEND!BRIGADIER GENERAL, ROBERTNOVOTNY JOINS ME NOW..AND GENERAL...PEOPLE ACROSS THE VALLEY WILLBE ABLE TO SEE THIS...CAN YOU EXPLAIN WHATYOU'RE DOING...RIGHT NOW ...EVEN A SIMPLE TRIP TO THEGROCERY STORE CAN BE STRESSFUL.AND WE WILL ALSO BE AIRING THISAIR SHOW LIVE...JUST TUNE INTO 13 ACTION NEWS!THAT'S AT 2-30 ON SATURDAYEVEN A SIMPLE TRIP TO THE