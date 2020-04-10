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Thunderbirds to thank frontline workers with Vegas hospital flyover

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 03:54s - Published
Thunderbirds to thank frontline workers with Vegas hospital flyover

Thunderbirds to thank frontline workers with Vegas hospital flyover

The coronavirus pandemic is putting a damper on a lot of fun lately, but the United States Air Force Thunderbirds will be doing its part to change that.

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Thunderbirds to thank frontline workers with Vegas hospital flyover

PUTTING A DAMPER...ON A LOT OF FUN LATELY...BUT THINGS...ARE "LOOKING UP".THE UNITED STATES AIR FORCE...THUNDERBIRDS...ARE PLANNING A SPECIAL AIR SHOWTHIS WEEKEND!BRIGADIER GENERAL, ROBERTNOVOTNY JOINS ME NOW..AND GENERAL...PEOPLE ACROSS THE VALLEY WILLBE ABLE TO SEE THIS...CAN YOU EXPLAIN WHATYOU'RE DOING...RIGHT NOW ...EVEN A SIMPLE TRIP TO THEGROCERY STORE CAN BE STRESSFUL.AND WE WILL ALSO BE AIRING THISAIR SHOW LIVE...JUST TUNE INTO 13 ACTION NEWS!THAT'S AT 2-30 ON SATURDAYEVEN A SIMPLE TRIP TO THE




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David Bobzien Jr. RT @KTNV: #NEW: @AFThunderbirds to thank frontline workers with #Vegas hospital flyover. https://t.co/k6G0BVZ1GE 2 minutes ago

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Jordan Gartner .@AFThunderbirds are expected to launch Saturday afternoon. https://t.co/VqXKfh62B8 11 minutes ago

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