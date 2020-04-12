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Coronavirus: Centre plans red, orange, green zones to navigate through lockdown | Oneindia

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:23s - Published
Coronavirus: Centre plans red, orange, green zones to navigate through lockdown | Oneindia

Coronavirus: Centre plans red, orange, green zones to navigate through lockdown | Oneindia

RED, ORANGE AND GREEN - THE COLOUR CODE FOR TRAFFIC LIGHTS WILL NOW BE USED ON THE COUNTRY'S MAP TO COVID-19 AND VIRUS-FREE ZONES, AND THEREFORE PEOPLE'S MOVEMENT.

AFTER A MEETING WITH AT LEAST 13 CHIEF MINISTERS YESTERDAY, PRIME MINISTER NARENDRA MODI HAD INDICATED THAT THE LOCKDOWN WILL BE EXTENED - BUT THERE WILL BE RELAXATIONS IN CERTAIN AREAS AND CASES TO ENSURE THE SURVIVAL OF THE ECONOMY AS WELL.

NEARLY THREE WEEKS INTO A TOTAL LOCKDOWN, HALF OF INDIA'S 718 DISTRICTS ARE AFFECTED BY THE CORONAVIRUS PANDEMIC THAT HAS INFECTED OVER 16 LAKH PEOPLE WORLDWIDE AND KILLED OVER 1 LAKH.

THE HIGHLY CONTAGIOUS ILLNESS SPREAD TO MORE THAN 120 NEW DISTRICTS IN A SPAN OF 10 DAYS, ACCORDING TO THE DATA SHARED BY THE UNION HEALTH MINISTRY AND OTHER NEWS.

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SucharitaBhatta

SUCHARITA B RT @NIRUPAMACHARJE1: Centre Plans Red, Orange, Green Zones To Navigate Through #Lockdown Green Zones=Districts where there is no COVID-19… 2 minutes ago

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rakesh31046324

rakesh RT @NidhiKNDTV: Coronavirus India: Centre Plans Red, Orange, Green Zones To Navigate Through Lockdown https://t.co/rvCU0zPWMe 39 minutes ago

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