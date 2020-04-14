Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Election Results

Election Results

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 02:01s - Published
Election Results
Election Results
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Election Results

WHAT WE'RE SEEINGAFTER LAST WEEKSELECTION..IN THE DEMOCRATICPRIMARY FORPRESIDENT INWISCONSIN.FORMER VICEPRESIDENT JOE BIDENHAS BEEN DECLAREDTHE WINNER OVERSENATOR BERNIESANDERS.SANDERS HASSUSPENDED HISCAMPAIGN AND TODAYENDORSED JOE BIDENFOR PRESIDENT.DANE COUNTYCIRCUIT JUDGE JILLKAROFSKY DEFEATEDCONSERVATIVEJUSTICE DANEL KELLYTO WIN A 10-YEARTERM ON THEWISCONSIN SUPREMECOURT.FINALLY THE RACEFOR APPLETONMAYOR..

.......JAKEWOODFORD..WINDS...DEFEATINGAND JAMESCLEMONS..WE TALKED WITHTHE MAYOR-ELECTS INAPPLETON ANDKAUKAUNA TONIGHT..THEY SAID THEEFFECTS OF THECORONAVIRUS WILLBE A CHALLENGEMOVING FORWARD.HERE'S A BIT OFWHAT TONIGHT'SWINNERS HAD TOSAY..."The immediate concern ishealth and safety but wealso know there are othereffects.

When we'resocially distant from eachother just in terms offeeling connected to ourneighbors and being in agood state of mentalhealth.

It also haseconomic effects for ourcommunity.

""You're going to see a lotof small businesses in ourcity probably shut down.We've got a RACKprogram in the city ofKaukauna that we mightbe able to give thosesmall businesses, but ifthose small businesses goout that means noproperty taxes coming intothe city also."ALSO GETTINGVOTER APPROVAL ... AONE HUNDRED-15MILLION DOLLARREFERENDUM INNEENAH FOR A NEWHIGH SCHOOL.THAT MONEY IS ALSOSLATED FORRENOVATING THECURRENT HIGHSCOOL ..

ANDTURNING IT INTO AMIDDLE ANDINTERMEDIATESCHOOL.WISCONSIN VOTERSALSO APPROVED ANAMENDEMNT TO THESTATE CONSITUTIONTHAT SUPPORTERSHAVE DUBBED"MARCY'S LAW".THE CHANGE GIVINGCRIME VICTIMS MORERIGHTS... INCLUDINGTHE ABILITY TO HAVEINFORMATION SEALEDTHAT COULD BE USEDTO LOCATE THEM.MORE RESULTS ATNBC 26 DOT COM.




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.