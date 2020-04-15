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Miami man donates plasma to help West Palm Beach doctor battling coronavirus

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:39s - Published
Miami man donates plasma to help West Palm Beach doctor battling coronavirus

Miami man donates plasma to help West Palm Beach doctor battling coronavirus

A Miami man who donated plasma for a West Palm Beach doctor with the coronavirus says he turned something negative into a positive, and others can do the same.

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Miami man donates plasma to help West Palm Beach doctor battling coronavirus

TURNED SOMETHING NEGATIVE INTOA POSITIVETHE SAME.

WPTV5HIS STORY.<< ABOUT TO WELCOME HIS SECONDDAUGHTER INTO THE WORLD& BASILBINNS HAD ALL THE REASONS TOFEEL GETTING INFECTED WITHCOVID-19 WAS ANINCONVENIENCE&.

6:46 THERE WASA DANCE THAT WE HAD AROUND THEHOUSE YOU KNOW KEEPING OURDISTANCE FROM EACH OTHER HEWAS LUCKYEXPERIENCED SEVERE SYMPTOMS&(BASIL BINNS II) 5:03 I HAD ACOUGH ONE DAY AND A RUNNY NOSEFOR A COUPLE OF DAYS ONCE HEBEAT IT HE RECEIVED A NEGATIVETEST TO MAKE SURE HIS WIFEWOULD STAY PROTECTED& AND ITOPENED THE DOOR TO HELP WESTPALM BEACH DR. VLADIMIRLAROCHE WHO WAS FIGHTING FORHIS LIFE IN THE ICU.

21:36WHEN I GOT ON MY KNEES ANDSAID GOD PLEASE YOU HELP MEGET MY BROTHER OUT OF THIS ANDI WILL DO WHATEVER IT IS YOUWANT ME TO DO JUST SHOW ME THEWAY A SOCIAL MEDIA POST &LINKED BASIL AND DR. LAROCHEBROTHERHOURS BASIL WAS DONATINGPLASMA.

(BASIL BINNS II ) 8:58IT DEFINITELY FEELS GREAT ANDYOU KNOW I TALK TO PAUL EVERYDAY - I ASK FOR THE UPDATESAND THATS WHAT MAKES ME FEELTHE BEST TO KNOW THAT DR.LAROCHE IS SLOWLY IMPROVINGTHIS STORY NOW HAS FAMILIESFROM ALL OVER REACHING OUT TOPAUL FOR HELP TO FIND DONORSFOR THEIR LOVED ONES IN THEHOSPITAL32:13 THE ORDINARY PERSONDOING AN EXTRAORDINARY ACT ANDTO ME THAT IS THE DEFINITIONOF A HERO AND THATIS FOR ME I WANT OTHER PEPLETO KNOW THAT THEY CAN FOLLOWIN HIS FOOTSTEPS MICHELLEQUESADA WPTV NEWSCHANNEL 5.JUPITER MEDICAL CENTER SAYSIT'S FURLOUGHING




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debriley1997

Debbie Riley RT @RepStevenSmith: South Florida man donates plasma to help save life of doctor who contracted COVID-19 – WSVN 7News | Miami News, Weather… 4 days ago

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Laura DiBella Too good not to share on this #FeelGoodFriday 😊 You’re a great man @binnsinthecity!! South Florida man donates pla… https://t.co/DjjraJF2IK 5 days ago

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PhotogEricP

🎥EricP_WPTV🎥 Miami man donates plasma to help #WestPalmBeach doctor #DrLaroche #BasilBinns #plasma #heroes #coronavirus #covid19 https://t.co/oX5KLtKlQj 1 week ago


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