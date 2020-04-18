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Evo Italian Restaurant teams up with Boys and Girls Club of Martin County to meet needy for family meals

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:55s - Published
Evo Italian Restaurant teams up with Boys and Girls Club of Martin County to meet needy for family meals

Evo Italian Restaurant teams up with Boys and Girls Club of Martin County to meet needy for family meals

There is a growing team effort to make sure local families do not go hungry during the COVID-19 pandemic.

The Boys and Girls Club of Martin County, with help from various suppliers including the Treasure Coast Food Bank, has served more than 29,000 meals to families since schools closed.

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Evo Italian Restaurant teams up with Boys and Girls Club of Martin County to meet needy for family meals

PANDEMIC..AS PEOPLE ARE LOSING JOBS,CHILDREN ARE NOT RECEIVINGMEALS FROM SCHOOLS& AND HARDTIMES ARE FALLING ON MANY.

ASWPTV NEWSCHANNEL FIVE'S MEGHANMCROBERTS SHOWS US -- A NEWRESTAURANT IS STEPPING UP TOTHE PLATE TO SERVE GOURMETMEALS& TO MARTIN COUNTYFAMILIES.<< 00:00:35:15 "HEY GUYS, HOWARE YOU?" THIS HAS BEEN HOWTHOUSANDS OF MARTIN COUNTYFAMILIES... 00:00:33:07 "THREECHILDREN EACH PLEASE." HAVEBEEN MAKING SURE DINNER IS ONTHE TABLE& FOR WEEKS NOW.06:40:55:04 "BY THE END OFTHIS WEEKEND, WE WILL HAVEDISTRIBUTED JUST OVER 29,000MEALS." THE BOYS AND GIRLSCLUB OF MARTIN COUNTY STARTEDSERVING UP DINNERS RIGHT AFTERSCHOOLS CLOSED.

00:00:15:10"AND HOW MANY MEALS WOULD YOULIKE TOTAL TODAY?" BUT THEDEMAND FOR MEALS HAS BEEN MORETHAN THE BOYS AND GIRLS CLUBANTICIPATED.

06:42:03:13"THERE HAVE BEEN A COUPLE OFOCCASIONS WHERE WE HAVE RUNOUT OF FOOD, PARTICULARLY ATTWO OF OUR LOCATIONS, SO THENEED GROWS DAILY IN VOLUME ANDSEVERITY SO AN ANONYMOUS BIGSUPPORTER OF THE CLUB& DECIDEDTO CALL ONE OF THEIR FAVORITELOCAL RESTAURANTS TO SEE IFTHEY COULD HELP.

ASKING EVOITALIAN RESTAURANT CHEF ANDOWNER ERIK PETTERSON IF HECOULD HELP SERVE 120 MEALS ADAY.

06:35:11:05 "BEFORE HEFINISHED I WAS LIKE YES, WHENDOES IT START.

HE WAS LIKERIGHT NOW.

HUNG UP THE PHONEAND THIS IS AMAZING" THANKS TOA DONATION& CHEF PETTERSON ISSERVING ITEMS RIGHT OFF HISMENU& 06:37:03:28 "CHICKENFRAÇAISE OVER SWEETPEAPARMESAN RISOTTO.

TODAYTHEY'RE ENJOYING MYGRANDMOTHER'S RECIPE FORSUNDAY SAUCE/ GRAVY/"SOMETHING MADE WITH A LITTLEEXTRA CARE& KNOWING THIS MIGHTBE ONE OF THE NICER MEALS SOMEFAMILIES MIGHT HAVE HAD INSOME TIME.

06:32:11:21 "WE'REHERE PICKING UP DINNER."SERRENA JONES SAYS EVERYLITTLE BIT HELPS& AS SHESTAKING CARE OF FEEDING FOURCHILDREN.

06:32:31:18"ESPECIALLY WHEN THEY'RESNACKING AND EATING AND BORED,SO YEA, IT'S NICE TO BE ABLETO COME AND BE ABLE TO GET ALITTLE BIT OF A BREAK."KEEPING CHEF PETTERSON'SBUSINESS AFLOAT, AND MARTINCOUNTY FAMILIES WITHOUT AWORRY OF BEING HUNGRY.06:39:08:25 "WIN, WIN, WIN,WIN.

EVERYBODY WINS." MM WPTVNC5.




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