Daily White House briefings questioned

BRIEFINGS.PRESIDENT TRUMP TWEETED THAT'WHITE HOUSE NEWS CONFERENCES'ARE 'NOT WORTH THE TIME ANDEFFORT'...AND BLAMED THE MEDIAFOR WHAT HE CALLS 'HOSTILEQUESTIONS'.THIS COMES AFTER HIS COMMENTABOUT DISINFECTANTS ANDINJECTIONS.SOME ARE WORRIED - THE LONGBRIEFINGS MAY DO MORE HARM THANGOOD.A NEW REPORT IN THE 'NEW YORKTIMES' SAYS - SENIOR G-O-POFFICIALS WORRY INACCURATE-EVEN DANGEROUS STATEMENTS MADEBY THE PRESIDENT AT THESEBRIEFINGS COULD COST THEMSEATS.BRITISH PRIME MINSITER...BORISJOHNSON...RETURNED TO WORK