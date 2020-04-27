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Daily White House briefings questioned

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:31s - Published
Daily White House briefings questioned

Daily White House briefings questioned

There are rising questions about the usefulness of daily White House coronavirus briefings.

President Trump blames the media for what he calls "hostile questions."

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Daily White House briefings questioned

BRIEFINGS.PRESIDENT TRUMP TWEETED THAT'WHITE HOUSE NEWS CONFERENCES'ARE 'NOT WORTH THE TIME ANDEFFORT'...AND BLAMED THE MEDIAFOR WHAT HE CALLS 'HOSTILEQUESTIONS'.THIS COMES AFTER HIS COMMENTABOUT DISINFECTANTS ANDINJECTIONS.SOME ARE WORRIED - THE LONGBRIEFINGS MAY DO MORE HARM THANGOOD.A NEW REPORT IN THE 'NEW YORKTIMES' SAYS - SENIOR G-O-POFFICIALS WORRY INACCURATE-EVEN DANGEROUS STATEMENTS MADEBY THE PRESIDENT AT THESEBRIEFINGS COULD COST THEMSEATS.BRITISH PRIME MINSITER...BORISJOHNSON...RETURNED TO WORK



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