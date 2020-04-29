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Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' on April 30

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:22s - Published
Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' on April 30

Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' on April 30

Nevada's Gov.

Steve Sisolak announced Tuesday afternoon on his Twitter account that he'll lay out the "Roadmap to Recovery" for the state on April 30.Nevada's Gov.

Steve Sisolak announced Tuesday afternoon on his Twitter account that he'll lay out the "Roadmap to Recovery" for the state on April 30.

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Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' on April 30

RECOVERY...THE GOVERNOR..INDICATING..HE'S READY TO REVEAL HIS PLANFOR REOPENING...THANKS FOR JOINING US..I'M..TODD QUINONES.AND... I'M TRICIA KEAN.THE ANNOUNCEMENT COMES....AS THE GOVERNOR'S "STAY AT HOMEORDER"....IS SET TO EXPIRE....THURSDAY...AND AS 13 INVESTIGATES REPORTERJOE BARTELS HAS MORE ON WHAT WEKNOW SO FAR..IT'S BEEN 39 DAYS SINCE THESTRIP SHUT DOWN..NON ESSENTIAL NEVADA BUSINESSESWERE ORDERED CLOSED..BACK ONMARCH 20...NOW..ANNOUNCING...A MAJOR CHANGE ISCOMING..WRITING ON TWITTER...QUOTE I WILL HAVE BIGANNOUNCEMENTS FOR NEVADANS ASWE FINALIZE OUR NEVADA UNITED:ROADMAP TO RECOVERY SOT: GOV.STEVE SISOLAK/(D) NEVADA 29:22"ONCE WE BEGIN PHASE 1, WE WILLBE ABLE TO LOOSEN RESTRICTIONSON CERTAIN ACTIVITIES ANDBUSINESSES, AND THE LOOSENINGOF THESE RESTRICTIONS WILL BEDONE IN ACCORDANCE WITH FEDERALGUIDANCE THAT'S TAILORED TONEVADA'S SPECIFICS INDUSTRIES,BUSINESSES AND COMMUNITIES." ATHIS MOST RECENT NEWS CONFERENCEEXACTLY ONE WEEK AGO..GOVERNOR STEVE SISOLAK..SAYS..THE REOPENING OF NEVADA'SBUSINESSES AND ECONOMY..WILL HAPPEN IN ONE OF 4PHASES..GOV.STEVE SISOLAK/(D) NEVADA 38:33"NEVADA WILL ALSO CONTINUECOORDINATION WITH SOME OF OURFELLOW WESTERN STATES.WE ARE IN CLOSE CONVERSATIONSNOW TO SHARE CHALLENGES,SOLUTIONS AND BEST PRACTICES.I LOOK FORWARD TO STRENGTHENINGTHIS PARTNERSHIP IN THE NEARFUTURE.THE GOVERNOR TWEETING..NEVADA HAS JOINED..OUR NEIGHBORS..CALIFORNIA..OREGON..AND WASHINGTON..IN A WESTERN STATE'S PACT..FOR REOPENING..ALSO...CERTAIN NECESSARY...MEDICAL AND DENTALPROCEDURES...WILL RESUME..BUT ADDITIONAL PROTOCOLS..AND CLEANING PROCEDURES WILLBE ADDED...MORE ANNOUNCEMENTS..SHOULD BE EXPECTED...LEADING UP TO THURSDAY'SPRESENTATION.SOT: GOV.STEVE SISOLAK/(D) NEVADA 28:56THE RE-OPENING NEEDS TO BEFLEXIBLE, BECAUSE IT'S GOING TORELY ON DATA AND THE VIRUS.THERE IS GOING TO HAVE TO BETHE GOVERNOR HAS NOT MADE ANYDATESOR TIMELINES....FOR RE-OPENING.HE HAS POINTED OUT...FOR THE ANNOUCEMENTS...HE'S SET TO MAKE....THIS WEEK.THE GOVERNOR ALSO TWEETEDTONIGHT....HE WILL BE ON "GOOD MORNINGAMERICA"....TOMORROW MORNING...TO DISCUSS... HIS PLAN.LOOKING NOW AT NEVADA'S LATEST




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Eileen Newell RT @KRNV: Gov. Steve Sisolak says he will lay out plans this Thursday that will outline the reopening of Nevada. https://t.co/4dXtnAOnwS 3 hours ago

TriciaKean

Tricia Kean RT @KTNV: #BREAKING: @GovSisolak to unveil #Nevada's 'Roadmap to Recovery' on April 30. https://t.co/fIAhzQ6sLk 4 hours ago

MsCjay

MsCjay Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' on April 30 - https://t.co/Ykw0VY9UMN 4 hours ago

SneakyKangaroo

Sneaky Kangaroo RT @News3LV: Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' plan this Thursday https://t.co/mI9qXZKjfO 4 hours ago

livelifegre8

Jess Marie ~ Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' plan this Thursday https://t.co/4ediiWcTPl 5 hours ago

KDWNLasVegas

101.5 FM / 720 AM KDWN Sisolak to Unveil “Roadmap to Recovery” Thursday https://t.co/bfGAujtlM3 #coronavirus #coronaviruslasvegas… https://t.co/YpCw3gp9d6 5 hours ago

livelifegre8

Jess Marie ~ @GovSisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' plan this Thursday https://t.co/4ediiWcTPl 5 hours ago

CetyT

Cety Las Vegas ® Gov. Sisolak to unveil 'Roadmap to Recovery' plan this Thursday 30th https://t.co/m8oig1EuIK 8 hours ago


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Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 02:13Published