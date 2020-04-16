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Problem Solvers Coronavirus Hotline: How pollution affects coronavirus

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 01:46s - Published
Problem Solvers Coronavirus Hotline: How pollution affects coronavirus
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Problem Solvers Coronavirus Hotline: How pollution affects coronavirus

OKLAHOMA IS LOWLY STARTINGTO REOOND FLKSRGOING TO BE MOVING AROUND ALITTLE BMORE - ME OFYO ARE CONERED ABOUT HOWCOVID-19 IS SPEAD.SPCIFICALLY - OW 'SAFFTING THE AIR WBATH.TAKE A LOOK.ON VIEWETOLD THE PBLEMSOLVERS,"PEOPLE WLERIES OF HAVE ANISSUE BREATHING WOD SMOKEONEIGHBORS' FIREPITS RCAMREHAS THE CTY MADEORDERS REGARDNG A ANON OUTDOOR BURNING TPREVENT ORE RI TOECOMMUNITY AT THIS TIME?

WEKNOW T VIRUS THRIVES S NPOLLUTION AN PLLUNMAKES EVERYONEMOREVULNERABLE TCOVD-TULSA HEALTH DPARTMENTFICIALS SAYEY ARE NOTARE OF ANY CURRENT BURNBAS.

A SPOKESPERSON SAID,HE OKLAHOM DEPARTNT OFAGRICULTURERE FOOD ANFORESTRY (ODAFF) ISSUES URBANS FOR GENERAL REASONSCH S IRE THREATS.

OKPT.

OF ENV.

QUALITYOQ)WOULD ISS OR NE.

TULSACOUNTY COMMISSIONERS MAYALSO IUE THE BANS FOR FIRETHREAS." SOTHERE IS NOBURN AN CORRELATED WITHCORONAVIUS.WEVER, WHENIT MES TOPOLTIO, ARECENT STUDY FROM HAVARFOND THATHOSE WHO VE NPARTS OF THE.S.

WITH HGHLEVELSF AIR PLUTI AR15 PERNT MORE LIKELODIE FROM COVID-THANSOMEONE WHO LIVEINGIO WLL LO LEVELS OFPOLUTION.

THE UDYOKEDMORE THAN 3000 COUNTIACROSS THE COUNTRY,COMPARING LEVELS OF FINEPARTIUL AIR POLLUTIONWIH CORONAVIRUS DEATHCOUNTS FOR EA ARE TAKINGINO AOUNT OHERCTORSAS WELL.

OTH TUDIES HAVESHOWN THAT AIR POLLUTIONALSO M WEAKEN IMNSYSTEMS.AND IF THERE'S A QUESONYOU WOULD LIKE ME TO LOOKINO - JUSTCALL THE NB YOU SEEHERE.

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