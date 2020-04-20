'Side hustles' becoming full time jobs in the wake of coronavirus

BENEFITS...SOME ARE OPTING FOR OUTSIDE OFTHE BOX TYPE OF WORK - TO PAYTHE BILLS.SCRIPPS REPORTER MICHELLEQUESADA LOOKS AT - THE "SIDEHUSTLES" - SOME PEOPLE ARETURNING - INTO FULL TIME JOBS.<8:27 YOU CAN CUT THE FOILRIGHT OFF THE TOP WHEN NATALIEFERNANDEZ GOT LAID OFF FROM HERJOB OF 3 YEARS DUE TOCOVID-19....SHE LOOKED INTO A SIDEHUSTLE...2:29 I SAID WHY NOT - I HAVE NOJOB, I'VE GOT LOADS OF TIME I'MCOOKING ANY WAY WHY NOT LETS DOIT THREE WEEKS AGO SHE JOINEDPAMPERED CHEF - BECOMING ACONSULTANT AND SELLINGKITCHENWARE PRODUCTS....RIGHT FROM HER KITCHEN...3:14 I DO EVERYTHING RIGHT HEREIN MY KITCHEN THIS IS MY OFFICERIGHT HEREVIRTUAL PARTIES ONFACEBOOK ALLOW HER TO PROMOTETHE PRODUCTS - SHE MAKES DEMOVIDEOS TO SHOW PEOPLE HOW THEPRODUCTS WORK - MAKES THE SALESAND VOILA - DIRECT DEPOSIT INHER BANK ACCOUNT....SINCE THEBEGINNING OF THE COVID-19PANDEMIC - MANY HAVE LOOKED TOSIDE HUSTLES FOR INCOME...INSTA-CART ...FOOD DELIVERY SERVICES....EVEN OPENING THEIR OWN ONLINESTORE USING PRINTFUL...WHEREYOU DESIGN AND PRINTFULSHIPS...0:04 WE TAKE CARE OF THEPRINTING, PACKING ANDSHIPPING....THE KEY IS FINDING A SIDEHUSTLE THAT WORKS FORYOU...5:57 ITS THE PERFECT SIDEHUSTLE BECAUSE I ALREADY COOKEVERY DAY NATS - 0:09 LOOK ATTHIS PERFECTLY CRISPY - GOLDENBROWN...5:40 IT IS MY ONLY SOURCE OFINCOME SO THAT I CAN KEEPMYSELF ENTERTAINED AS WELL ASKEEP MY BILLS PAID