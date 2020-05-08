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Will your insurance company cover coronavirus related medical costs?

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 03:45s - Published
Will your insurance company cover coronavirus related medical costs?

Will your insurance company cover coronavirus related medical costs?

According to the federal stimulus package known as the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, passed by Congress in March, all comprehensive health insurance companies must cover 100% of coronavirus testing and treatment, including the new but controversial antibody tests which experts have said is not always accurate.

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Will your insurance company cover coronavirus related medical costs?

NEED..

AS WE WORK TOGETHER TOREBOUND FROM THE IMPACT OF TCORONAVIRUS.TONIGHT, A BUYER BEWARE ABOUTCOVID-19 AND OUT-OF-POCKETCOSTS!

CONTACT 5 INVESTIGATORKATIE LAGRONE DISCOVERS WHYYOU SHOULD THINK TWICE IFYOUTESTS OR TREATMENTS RELATEDTHE VIRU<< EVENT PLANNER PENNYZARCADOOLAS IS CONVINCED BACKIN FEBRUARY&SHE HAD COVID-19.1:13- I HAD THIS PERSISTENCECOUGH FOR FIVE WEEKS AND THENTHEY GAVE ME ALL SORT OFMEDICATION- IT WASNLAST MONTH WHEN HER DOCTOROFFICE STARTED OFFERINGANTIBODY TESTING&SHE SIGNEDUP.

BUT WAS CHARGED $75 FOR ATELEHEALTH SCREENING ANDANOTHER $150 FOR THE TES&ALL, SHE SAYS, OUT OF POCKET.3:48- WHAT DID YOU THINK OFTHE CHARGES?

:52- I THOUGHTTHEY WERE EXPENSIVE, TURNS OUTIT SHOULDNDIME.

ACCORDING TO THE FEDERALCARES ACTPACKAGE CREATED TO HELP ALL OFUS PAY FOR THE VIRUS AND IFALLOUTINSURANCE COMPANIES MUST COVER100% OF CORONAVIRUSTESTING&AND TREATMENTINCLUDING HOSPITALIZATION ANDTHE NEW BUT CONTROVERSIALANTIBODY TESTS.

KATIE :55- SOPUT SIMPLY NOBODY SHOULD BEPAYING OUT OF POCKET FANYTHING RELATED TO COVID 19?BOB YES, FOR THE MOST PART.BOB MCKNIGHT IS A TAMPA-BASEDINSURANCE BROKER :40- THEYSAYING YES, WE WILL COVER YOUANYTHING WITH COVID, WEWAIVE DEDUCTIBLES, WECOPAYMENTS, EVEN TELEMEDICINVISITS SHOULD OCCUR AT NO COTO PATIENTS&AS LONG AS ITSCOVID-RELATED& AS FOR THEUNINSUREDADDITIONAL DOLLARS IS HELPINGTO COVER THEIR COSTS&.BUT WHATHAPPENS WHEN THE MONEY RUNSOUT?

6:05- THATQUESTION, THATBIG UNKNOWNS THAT WE DONKNOW ALL OF THIS&NO GUARANTEESOME CONSUMERS STILL WONSURPRISE BILLS 4:08- ITHERE WILL BE ISSUES THERE OHTHAT WAS COVID BUT IT WASNCODED THE RIGHT WAY.

THINGSLIKE THAT 4:15 MCKNIGHADVISES CONSUMERS TO REVIEWEXPLANATION OF BENEFITSBREAKS DOWN MEDICAL COSTS&ANYPROBLEMS-- GET ON THE PHONEWITH YOUR INSURANCE COMPANAND TALK TO A SUPERVISOR.5:26- THIS IS NEW NOT ONLY FORUS BUT FOR THE INSURANCECOMPANIES SO IA LEARNING CURVE.

AS FORPENNYREIMBURSED FOR THE OUT OFPOCKET EXPENSES SHE WASCHARGED FOR THAT ANTIBODYTEST& BUT THEREYET FOR THE TEST&SHETAKEN TWICE&ONLY TO GET TWODIFFERENT RESULTS.

15:42- NOWTHAT I HAVE A NEGATIVEANTIBODY TEST I DONTHAT ONE IS WRONG OR THE FIRSTONE IS WRONG.

SO NOW I HAVE TODO IT AGAIN?

(COVER WITHVIDEO?) 10:17- I THINK ITCRAZY.

ITKL TAGNO RESTRICTIONS ON REPEATTESTERSMULTIPLE TIMES, IT SHOULD ALLBE COVERED AT NO COST TO YOU.KATIE LAGRONE WPTV NC 5




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lawguideline

Law Guideline If you have presented an #insurance company with an organized demand letter and the proper supporting #documents yo… https://t.co/pdUMJ9X1UV 2 hours ago

JohnMalone6

John Malone @jerkass10 Glad you are ok , uninsured part of policy will fix the car , but that idiot will get a fine and a judgm… https://t.co/hLxWnBsCyE 3 hours ago

martyasher

Marty Asher If you’re in therapy will THE NEW NORMAL effect your prognosis and treatment and can your insurance company deny yo… https://t.co/ZeOGbGQcdr 4 hours ago

tkradio

toby knapp FUND SCIENCE. Listen to scientists. Trust the data and the process. Oh, and FUND HEALTHCARE. What will you do when… https://t.co/CbJL8ADehF 5 hours ago

ScottAtHomeToo1

Midlife Crisis Actor @DanielleMuscato @FirestoneTires Don’t speak with them again. Your insurance company (and their attorneys) will ha… https://t.co/7rEb1nGBOH 7 hours ago

tfwikibot

tfwiki bot Player 2 Probably wishes he should have your transmission! I forgot that made no alibi! See ya in the insurance company will 7 hours ago

Tropicow

🌴🌴 The Tropical Cow 🐄🌴🌴 @dochunts Seriously, I implore all citizens to defend themselves from criminal lawyers who are a plague upon humani… https://t.co/vG7aACMFuF 8 hours ago

chica7819

[email protected] @TicketmasterIre hi bought 3 tickets for gun n roses and paid extra for insurance. I’m assuming my insurance will b… https://t.co/4xO7PZMr1t 11 hours ago


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