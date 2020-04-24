Emergency COVID-19 discount water program now live

THOUSAND CONFIRMED CASES OFCOVI━19 IN OUR STATE.
1THOUSAND....453 PEOPLE HAVEDIED.
IN BALTIMORE....THEREARE 2 THOUSAND... 941CASES...139 PEOPLE HAVE DIED.OFFICIALS WANT TO MAKE SUREPEOPLE HAVE CLEAN AFFORDABLEDRINKING WATER.
MAYOR JACKYOUNG ANNOUNCED TODAY THAT THEEMERGENCY COVI━19 DISCOUNTWATER PROGRAM IS LIVE.
"Thediscount program will providethe same assistance thateligible B2O assists and BH2oparticipants receive4━percent discount on chargesfor water and sewage usage anda waiver of bay restorationand storm water remediationfees." WATER BILLS WILL RESUTODAY AND INCLUDE PART OFMARCH AND APRIL.
LATE FEESWILL NOT BE ASSESSED...ANDWATER WILL NOT BE SHUT OFF.THE EMERGENCY COVI━19DISCOUNT WATER PROGRAM WILLREMAIN IN EFFECT UNTIL 90 DAYSAFTER THE END OF THE STATE OFEMERGENCY OR DECEMBER 2020.THE DISCOUNT IS GOOD FOR ONEYEAR.IN ADDITION TO the STATEWIDEREOPENING OF PUBLIC PARKS ANDBEACHES FOR EXERCISE.... MAYORJACK YOUNG ANNOUNCED A PHASE 1REOPENING OF ACTIVITIES ATLIBERTY, LOCH RAVEN, ANDPRETTY BOY RESERVOIRSBEGINNING AT 8 ━M TOMORROW.ACTIVITIES INCLUDEHIKING...BIKING...KAYAKING...FISHING FROM THEBANK...FISHING...BOATING...AND HORSE BACK RIDING.FISHING FROM THE BOATPLATFORMS WILL REMAIN CLOSED.people MUST STILL PRACTICESOCIAL DISTANCING AND WEARFACE COVERINGS.