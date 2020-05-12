Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Idaho News 6 wins regional Edward R. Murrow Award for Saving Idaho's Salmon series

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:13s - Published
Idaho News 6 wins regional Edward R. Murrow Award for Saving Idaho's Salmon series

Idaho News 6 wins regional Edward R. Murrow Award for Saving Idaho's Salmon series

Idaho News 6 has received it's second regional Edward R.

Murrow Award from the Radio Television Digital News Association.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Idaho News 6 wins regional Edward R. Murrow Award for Saving Idaho's Salmon series

NUMBER OF CHINOOKSALMON RETURNINGTO IDAHO WASALARMINGLY LOW.ANGLERS WERELOCKED OUT OFFISHING SEASONS ONSOME RIVERS, ANDENVIRONMENTALISTSWERE SOUNDING THEALARM.AND JUST AS IT WASBECOMING CLEARTHAT THE SALMONRETURNS OF 2019WOULD BEHISTORICALLY LOW,CONVERSATIONSABOUT BREECHINGDAMS FOR SALMONWERE BECOMINGMORE COMMON.MANY WERESURPRISED TO HEARREPUBLICANREPRESENTATIVEMIKE SIMPSON SAYTHAT BREECHINGFOUR DAMS ON THELOWER SNAKE RIVERIN WASHINGTONSTATE WASPOSSIBLE.LAST SPRING ANDSUMMER, IDAHOBACK ROADSREPORTER STEVELIEBENTHALCOVERED MORETHAN TWOTHOUSAND MILESAROUND THENORTHWEST,PRODUCING A SERIESOF REPORTS ONIDAHO'S SALMONCRISIS, SOMETIMESWITH CHIEFPHOTOGRAPHERDOUG LOCK SMITH INTOW, ANDSOMETIMES ON HISOWN.THAT WORK IS NOWBEING RECOGNIZEDBY THE RADIOTELEVISION NEWSDIGITAL ASSOCIATION,WITH THE 2019EDWARD R MURROWAWARD FORCONTINUINGCOVERAGE.WE ARE VERY PROUDOF THE WORK STEVEAND DOUG HAVEDONE TO KEEPIDAHOANS INFORMEDOF THE CRITICALDECISIONSREGARDING SALMONCONSERVATION ANDHOW IT TIES TO THEECONOMY AND THEENVIRONMENT.IN 2019, IDAHO NEWS6 WON IT'S FIRSTEDWARD R.

MURROWAWARD FOR THEHOUR-LONG SPECIAL"FINDING HOPE:IDAHO'S OPIOIDCRISIS."



Recent related news from verified sources

CBS2’s ‘Forgotten Families’ Wins Edward R. Murrow Regional Award For Investigative Journalism

The CBS2 team of journalists behind the "Forgotten Families: An Investigation Into Broken Promises"...
CBS 2 - Published


You Might Like


Tweets about this

idconservation

Idaho Conservation League Congratulations to @SteveLiebenthal and Idaho's Channel 6 News for receiving the Edward R. Murrow award for their s… https://t.co/q73vQUl6FB 4 hours ago

lynsey_amundson

Lynsey Amundson RT @IdahoNews6: Idaho News 6 wins regional Edward R. Murrow Award for Saving Idaho's Salmon Series https://t.co/CKqIcVpLpL https://t.co/yOH… 11 hours ago

IdahoNews6

Idaho News 6 Idaho News 6 wins regional Edward R. Murrow Award for Saving Idaho's Salmon Series https://t.co/CKqIcVpLpL https://t.co/yOHECNBfQJ 11 hours ago


Recent related videos from verified sources

CBS2 Series 'Forgotten Families' Wins Edward R. Murrow Award [Video]

CBS2 Series 'Forgotten Families' Wins Edward R. Murrow Award

The CBS2 series "Forgotten Families" has won a regional Edward R. Murrow Award for Outstanding Investigative Reporting.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 01:05Published