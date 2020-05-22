Damaged Coronavirus test in Southwest Florida

RE-EMPLOYMENT SYSTEM TO REPORTANY UNAUTHORIZED FINANCIALACTIVITYHUNDREDS OF PEOPLE ACROSS THESTATE WILL HAVE TO TEST FORCOVID-19 AGAIN.THIS MORNING, WE’RE LEARNING NEWDETAILS ABOUT THE 17-HUNDREDTESTS DAMAGED IN TRANSIT.MORE THAN A HUNDRED OF THOSECAME FROM THE CENTURY LINKTESTING SITE IN SOUTH FORTMYERS.IF YOU NEED TO BE RETESTED...YOU WILL BE NOTIFIED.YOU’LL BE ASKED TO COME BACK TOWHERE YOU TESTED - IN THIS CASE,CENTURYLINK STADIUM.
CHECK IN ATTHE GATE SO THEY CAN VERIFY YOURNAME IS ON THE RETEST LIST, ANDYOU’LL BE DIRECTED TO THEPRIORITY