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Boca Raton grant program to provide help for around 100 small businesses

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:49s - Published
Boca Raton grant program to provide help for around 100 small businesses

Boca Raton grant program to provide help for around 100 small businesses

Small businesses in Boca Raton impacted by the recent shutdown from the coronavirus will be able to apply for a grant through the city starting Monday.

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WILL BE ABLE TO APPLY FOR ALOAN STARTING MONDAY.

THE CITYPROGRAM IS EXPECTED TO HELPAROUND 100 SMALL BUSINESSES.WPTV SOUTH COUNTY REPORTERMIRANDA CHRISTIAN SPOKE TO THEMIRANDA CHRIHIIAN SPOKE TO THECHAMBER OF COMMERCEMIRANDA CHRIHICHN SPOKE TO THESPARKED THIS PROGRAM.<< PCK: ABOUT TWO MONTHS AGOTHE BOCA CHAMBER OF COMMERCEASKED CITY COUNCIL TO START ASMALL BUSINESS LOAN PROGRAM.4.51 THE PERIOD OF RECOVERYWILL TAKE A LONG TIME CHAMBERCEO TROY MCLELLAN SAYS HEPROUD TO SEE THE CITY STEP UPAND QUICKLY GET THIS PROGRAMSTARTED TO HELP BY POOLING$500,000 STARTING MONDAY,BUSINESSES CAN START APPLYINGFOR UP TO $5,000.

TO QUALIFY -OWNERS MUST HAVE*NO*RECEIVED ANY FEDERAL ORCOVID-19 FUNDING, EMPLOY 3-25PEOPLE, SHUT THEIR BUSINESSDOWN DUE TO COVID-19, AND BELOCATED WITHIN CITY LIMITS.6.41 HALF A MILLION DOLLARS ISA LOT OF MONEY, $5,000 STILLIN THIS TIME FOR A SMALLBUSINESS IS A LOT OF MONEY ANDCAN MAKE A BIG DIFFERENCEMCLELLAN SAYS EVEN THOUGH MANYPLACES HAVE OPENED WITH PHASE1, 5-THOUSAND DOLLARS COULDHELP KEEP DOORS OPEN FOR THENEXT SIX TO 12 MONTHS 8.04 WENEED TO MAKE SURE THE ARESUPPORTED AND GIVEN THERESOURCES THEY NEED NOW SOTHEY CAN STAY ONLINE 10.50 WEARE TRYING TO FILL IN THE GAPSWHERE PEOPLE HAVEN'T GOTTENRELIEF COUNCILMAN ANDY THOMSONHOPES STRUGGLING BUSINESSESWILL BENEFIT FROM THISPROGRAM.

HE SAYS THE CITY ISREADY FOR THE ONLINEAPPLICATION PROCESS TO OPEN9.42 WE HAVE ROBUST TECHNOLOGYREADY TO HELP PEOPLE AND WEHAVE PEOPLE WHO ARE WAITING TOREVIEW APPLICATIONS WHEN THEYCOME IN MC: THE ONLINE PROGRAMBEGINS AT 8AM ON MONDAY.

THECITY HAS BUSUINEEESINFORMATION REQUIREMENTS ANDWE HAVE A LIST OF THAT ON OURWEBSITE.





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ptandersoninc

Tricia Anderson, EA 🔹 🔹 Small Business Owners 🔹🔹 The City of Boca Raton’s grant program application 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗴𝗼 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗻 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗮𝘆 𝗮𝘁 𝟴𝗮𝗺 (6/2… https://t.co/8YGjNqmmxy 1 day ago

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FAU College of Business RT @ComishWeinroth: ⁦⁦@CityBocaRaton⁩ grant program to provide help for 100 businesses. ⁦@pbcgov⁩ ⁦@BocaDev⁩ ⁦@bocachamber⁩ ⁦@ResearchParkF… 1 day ago

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Amy Blackman RT @CityBocaRaton: Hello June...this month's City Connection is here! https://t.co/yeEJ5RDMIk 🏢 Small Business Recovery Relief Grant Progra… 2 days ago

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CN RT @BocaDev: REMINDER: Boca Raton’s Small Business Recovery Relief Grant Program opens today, Mon, June 1 at 8:00AM. DETAILS: https://t.c… 2 days ago

BocaRatonPatch

Boca Raton Patch Boca Raton Small Business Recovery Relief Grant Program Now Accepting Applications https://t.co/JQfdSklzfB 2 days ago

CityBocaRaton

City of Boca Raton Hello June...this month's City Connection is here! https://t.co/yeEJ5RDMIk 🏢 Small Business Recovery Relief Grant P… https://t.co/umdhsH3TP9 2 days ago

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BocaEconomicDev REMINDER: Boca Raton’s Small Business Recovery Relief Grant Program opens today, Mon, June 1 at 8:00AM. DETAILS:… https://t.co/cD2fH4EqrM 2 days ago

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Realtor® Party RT @rworldfl: Just in! The Boca Raton City Council just unanimously authorized a $500,000 Small Business Recovery Relief Grant Program for… 3 days ago


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