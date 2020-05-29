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Sources: Philadelphia Police Officer Shoots Man In Stomach In Frankford

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:33s - Published
Sources: Philadelphia Police Officer Shoots Man In Stomach In Frankford
It happened on the 1500 block of Pratt Street.
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THERE, TOO, THAT'S GREAT.THAT'S "EYEWITNESS NEWS"AT 5:00."EYEWITNESS NEWS" AT 6:00STARTS RIGHT NOW.♪♪AND WE BEGIN AT 6:00 WITHBREAKING NEWS OUT OFPHILADELPHIA'S FRANKFORDSECTION.CHOPPER3 IS FLYING LIVE OVERTHE 1500 BLOCK OF PRATTSTREET.SOURCES TELL "EYEWITNESS NEWS"THERE WAS A POLICE-INVOLVEDSHOOTING AT THIS VERYLOCATION.AN ON DUTY POLICE OFFICERDISCHARGED THEIR WEAPON ANDHIT A MAN IN HIS STOMACH.NO POLICE OFFICERS ORBYSTANDERS WERE INJURED.THE CONDITION OF THE PERSONSHOT IS NOT KNOWN AT THISMOMENT.WE'LL HAVE MORE INFORMATION AS




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