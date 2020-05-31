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Saturday p.m KSBW Weather Forecast 05.30.20

Video Credit: KSBW - Duration: 03:52s - Published
Saturday p.m KSBW Weather Forecast 05.30.20
KSBW Meteorologist Jonathan Bass has your Sunday forecast
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THROUGHOUT THE DAYAS A LOW PRESSURESYSTEM ROTATEDOVERHEAD.SHOWERS PASSED OVERTHE REGION FROM THESOUTH THROUGHOUTTHE DAY.

THEY WERESCATTERED BUT HEAVYAT TIMES.THE HEAVIEST RAIN ANDLIGHTNING STRIKESWERE IN NORTHERNCALIFORNIA AND MADETHEIR WAY NORTHWARDOUT OF THE STATE.HERE IS A LOOK ATRAINFALL TOTALSAROUND THE REGION.HERE IS A LOOK AT HIGHTEMPERATURES ACROSSTHE AREA FROM EARLIERTODAY.??

WATER VAPORIMAGERY SHOWS THELOW CONTINUING TOOCCLUDE, MEANING THECOLD FRONT CATCHES UPTO THE WARM AIR MASSAHEAD OF IT, AS THESYSTEM ENECTS OUT TOTHE AREA TO THENORTHEAST.WE WILL REMAIN UNDERA COOL AIR MASSTHROUGH MONDAY.TUESDAY WARMER AIRMOVES IN FROM THESOUTH AS HIGHPRESSURE BUILDS, BUTHEATING IS TEMPERED BYA DISTURBANCOFFSHORE.IF THAT DISTURBANCEREMAINS FURTHEROFFSHORE TUESDAY ANDWEDNESDAY, THEPOTENTIAL FOR HEATINGWILL BE GREATER.

BYTHE END OF THE WEEK ACOOL AIRMASS MOVES INFROM THE NORTHWEST,POSSIBLY BRINGINGMORE CHANCES FORPRECIPITATION.MARINE CLOUDS WILLMOVE IN TONIGHT ANDSLIGHT SHOWERCHANCES WILL REMAIN INPLACE, MOSTLY FORCOASTAL REGIONS.TOMORROW MORNING,SHOWER CHANCES ENDAN MARIN CLOUDS WILLBE REPLACED BYMIDLEVEL CLOUDS.HERE IS A LOOK ATTONIGHT'S FORECAST.?

HERE IS A LOOK ATEXPECTED HIGHTEMPERATURES ACROSSOUR ENTIRE REGIONTOMORROW.WE WILL HAVE AWARMUP THROUMIDWEEK AND THENCOOLER AIR MOVES IN ASWE HEAD INTO NEXTWEEKEND.

WE WILL BEPARTLY CLOUDYTHROUGH MOST OF THECOMING WEEK.WE WILL HAVE AWARMUP THROUGHMIDWEEK AND THENCOOLER AIR MOVES IN ASWE HEAD INTO NEXTWEEKEND.

WE WILL BEPARTLY CLOUDYTHROUGH MOST OF THECOMING WEEK.




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