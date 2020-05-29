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People protest George Floyd's death at the Idaho State Capitol in Boise

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:01s - Published
People protest George Floyd's death at the Idaho State Capitol in Boise

People protest George Floyd's death at the Idaho State Capitol in Boise

People gathered on the steps of the Idaho State Capitol to protest racism, police brutality and the death of George Floyd.

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THANKS FOR JOININGUS TONIGHT..

IMJESSICA TAYLOR.PEOPLE GATHEREDON THE STEPS OFTHE IDAHO STATECAPITOL TO PROTESTTHE DEATH OFGEORGE FLOYD ANDSPREAD A MESSAGEOF CHANGE.ALL OVER AMERICATHOSE PROTESTSHAVE TURNED TORIOTS BUT AS IDAHONEWS SIX'S STEVEDENT SHOWS USTHAT DIDN'T HAPPENHERE IN BOISE.HUNDREDSGATHERED AT THEIDAHO STATE CAPITOLTO SPEAK OUTAGAINST RACISM."PLEASE PROTECTPEOPLE OF COLOR."TO SHOW THEIR FEDUP WITH POLICEBRUTALITY IN OURCOUNTRY."THE BLUE LINENEEDS TO GOQUALIFIED IMMUNITYNEEDS TO GO "WHILE REMEMBERINGGEORGE FLOYD."GEORGE FLOYD."FLOYD WAS KILLEDBY A MINNEAPOLISPOLICE OFFICER ONMEMORIAL DAY."NINE MINUTESSOMEBODY ON YOURNECK TRY 46 YEARSTRY 200 YEARS."THE DEATH OFGEORGE FLOYD HASLEAD TO PROTESTSALL OVER AMERICA."THERE IS RACISMTHERE IS POLICEBRUTALITYEVERYWHERE THESYSTEM IS CORRUPTIN SOME WAYS AND INSOME WAYS IT'SGOODIT REMAINS UNCLEARWHO ORGANIZED THEPROTEST BLACKLIVES MATTER INBOISE TOOK IT OVERAND THEN CANCELEDIT SOON AFTER BUTPEOPLE OF ALLDIFFERENT RACESOLD AND YOUNGSHOWED UP TO LENDTHEIR SUPPORT."TO REALLY GET THETURNOUT THAT WEHAVE RIGHT NOW ITMAKES ME FEEL VERYVERY GOOD ABOUTWHAT'S GOING ON INOUR COUNTRY."TERRELL WHITE HASSPLIT TIME IN BOISEAND LOS ANGELESTHROUGHOUT HISLIFE."THE POLICE THATI'VE RAN INTO HERETHEY HAVE BEENPRETTY FAIR WEDON'T SEE THE SAMEELEMENT HERE THATYOU SEE IN LAWHERE THE POLICEWANT TO TAKEADVANTAGE OF THEIRAUTHORITY IACTUALLY COMMENDTHE POLICE HEREFOR THE WAY THATTHEY REACT AND THEWAY THEY DO THEIRJOB BUT IT IS NOTTHAT WAY IN THEMAJORITY OF THISCOUNTRY.""YOU BE PREPAREDBUT YOU REPRESENTYOURSELF WITHINTELLIGENCE WITHCOMPASSION ANDWITH SOMERESERVATION."AND WHILE THISISSUE HAS FUELEDRIOTS IN OTHERLARGE CITIES THEPEOPLE AT THEPROTEST IN BOISEWANTED APEACEFULLDEMONSTRATION."IT'S NOT ABOUTRIOTING IT'S NOTABOUT DAMAGES TOPROPERTY WE ARENOT HERE TO HATEON PEOPLE ANDATTACK ANYBODY WEARE HERE TO STOP ACORRUPT SYSTEM."TERRELL WHITE SAYSAFRICAN AMERICANSHAVE TRIEDPEACEFUL PROTESTSHE REFERENCEDFORMER NFLQUARTERBACK COLINKAEPERNICK BUT HEALSO SAYS WHENTHAT DOESN'T WORKIT THAT DOESN'T THEFIGHT ENDS."SOMETIMESPEACEFUL WORKSSOMETIMES ITDOESN'T SO INSTEADOF BASHING THEMAND CHANGING THENARRATIVE LET'SACTUALLY PAYATTENTION TO WHATTHEY ARE OUT THEREFOR WHAT THEY AREREACTING TO WHATTHEY ARE SOEMOTIONAL AND DOSOMETHING ABOUTTHAT."WE WERE AT THEPROTEST FOR ANHOUR AND A HALFONE PERSON IGNITEDSOME ANIMOSITY BUTIN THE END COOLERHEADS PREVAILED INBOISE."IT'S OKAY WE ARENOT VIOLENT."STEVE DENT IDAHONEWS SIX.BOTH THE IDAHOSTATE POLICE ANDMEMBERS OF THEBOISE POLICEDEPARTMENT WEREON HAND AT THEPROTEST BUT THEYNEVER INTERVENEDIN ANY OF THEDEMONSTRATION ATTHE TIME OF OUR



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