Mayor McLean names new police chief

APPRECIATE YOUJOINING US..... FIRSTUP TONIGHT THE CITYOF BOISE HAS A NEWPOLICE CHIEFRYAN LEE COMESFROM PORTLAND,OREGON WHERE HEHAS NEARLY 20YEARS OFEXPERIENCERANGING FROMPOLICE OFFICER TOASSISTANT CHIEF OFPOLICELEE WAS CHOSENFOR THE POSITIONAFTER A NATIONWIDESEARCH TO REPLACEFORMER CHIEF BILLBONES..
WHOANNOUNCED HISRETIREMENT LASTSEPTEMBERTHE HIRINGPROCESS FOR LEEINCLUDED MULTIPLEPANEL INTERVIEWSWITH PROFESSIONALLAW ENFORCEMENTTEAMS, TWOCOMMUNITYSTAKEHOLDERPANELS AND A POLICEPOLICE DEPARTMENTPANELLEE IS DUE TO BECONFIRMED ON JUNE9 AT THE CITYCOUNCIL MEETINGAND WILL BEGIN HISNEW ROLE ON JULYFIRST