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Mayor McLean names new police chief

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:38s - Published
Mayor McLean names new police chief

Mayor McLean names new police chief

Boise Mayor Lauren McLean announced Monday she is naming Ryan Lee as Chief of the Boise Police Department, effective July 1, 2020.

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APPRECIATE YOUJOINING US..... FIRSTUP TONIGHT THE CITYOF BOISE HAS A NEWPOLICE CHIEFRYAN LEE COMESFROM PORTLAND,OREGON WHERE HEHAS NEARLY 20YEARS OFEXPERIENCERANGING FROMPOLICE OFFICER TOASSISTANT CHIEF OFPOLICELEE WAS CHOSENFOR THE POSITIONAFTER A NATIONWIDESEARCH TO REPLACEFORMER CHIEF BILLBONES..

WHOANNOUNCED HISRETIREMENT LASTSEPTEMBERTHE HIRINGPROCESS FOR LEEINCLUDED MULTIPLEPANEL INTERVIEWSWITH PROFESSIONALLAW ENFORCEMENTTEAMS, TWOCOMMUNITYSTAKEHOLDERPANELS AND A POLICEPOLICE DEPARTMENTPANELLEE IS DUE TO BECONFIRMED ON JUNE9 AT THE CITYCOUNCIL MEETINGAND WILL BEGIN HISNEW ROLE ON JULYFIRST





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Boise_Bull

101.9 The Bull RT @boisemayor: I am happy to announce that Ryan Lee will be the new chief of the Boise Police Department. I am confident he will be a grea… 6 days ago

CityOfBoise

City of Boise Today, Mayor McLean announced that Ryan Lee will be the new chief of the Boise Police Department. To read the full… https://t.co/418VVeUbPr 1 week ago

boisemayor

Mayor McLean I am happy to announce that Ryan Lee will be the new chief of the Boise Police Department. I am confident he will b… https://t.co/QBNdQQOBQu 1 week ago

KTVB

KTVB.COM Mayor McLean names new Boise police chief https://t.co/uyoXQRCHBe 1 week ago

BSUPimp

El VooDoo Daddy RT @IdahoNews6: Mayor McLean names new police chief https://t.co/gBAGGrdPB6 https://t.co/kEajHrMUsq 1 week ago

mas0menos_

IF U DONT BRICK A PIG 4 BLACK LIFE R U EVEN QUEER @_Brahbra What can you tell me about the police chief we just got from portland? https://t.co/zxgSRhfuH6 1 week ago

mas0menos_

IF U DONT BRICK A PIG 4 BLACK LIFE R U EVEN QUEER Portland, please tell boise what you know about our new police chief lee. We just got him from you https://t.co/zxgSRhfuH6 1 week ago

BSUPimp

El VooDoo Daddy RT @KTVB: Mayor McLean names new Boise Police Chief https://t.co/MVvwTxHw5J https://t.co/W5kyWHliC2 1 week ago