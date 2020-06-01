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Unrest in Las Vegas

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:40s - Published
Unrest in Las Vegas
Unrest in Las Vegas as protests continues over the death of George Floyd.
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AND... I'M TRICIA KEAN.HUNDREDS OF PEOPLE...TAKING THEIR FRUSTATIONS...TO THE LAS VEGAS STRIP...AND...FREMONT STREET...THIS WEEKEND....DEMANDING CHANGE.THE DEMONSTRATIONS....AT TIMES.... TURNING VIOLENT.METRO ARRESTING....-1- HUNDRED -55- PEOPLE....JUST LAST NIGHT!PROTESTERS...EVEN OUR CREWS....HIT WITH TEAR GAS!WHILE THINGS REMAINED MOSTLYPEACEFUL IT GOT TENSE LASTNIGHT.SWAT VEHICLES DEPLOYED TODISPERSE THE CROWDS ON THESTRIP.TONIGHT....WE HAVE....LIVE TEAM COVERAGE!

JACKIEKOSTEK.... UP IN CHOPPER 13...BUT FIRST...JOE BARTELS BEGINS....OUR COVERAGE!WHILE THINGS FOR THE MOST PARTREMAINED PEACEFUL THE PAST FOURWHILE THINGS FOR THE MOST PARTREMAINED PEACEFUL THE PAST FOURDAYS...DAYS...AT TIMES IT DID GET OUT OFHAND.AT TIMES IT DID GET OUT OFHAND.




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Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 10:08Published