Trump vows to deploy troops

WHITE HOUSE...AS PROTESTERS GATHER INWASHINGTON, D-C.AS WE SPEAK, I AM DISPATCHINGTHOUSANDS AND THOUSANDS OFHEAVILY ARMED SOLDIERS,MILITARY PERSONNEL, AND LAWENFORCEMENT OFFICERS TO STOPTHE RIOTING, LOOTING,VANDALISM, ASSAULTS, AND THEWANTON DESTRUCTION OF PROPERTY.THE PRESIDENT IS ALSO URGINGGOVERNORS....TO BECOME "DOMINANT"AND DEPLOY.....THE NATIONAL GUARD TO HANDLEPROTESTERS..AFTER HIS ADDRESS...THE PRESIDENT ALSO VISITED THECHURCH....THAT WAS BURNED DOWN....NEXT TO THE WHITE HOUSE.AND RIGHT NOW..THOUSANDS OF VOICES...ARE STILL DEMANDING TO BE