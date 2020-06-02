Kern County Black Chamber of Commerce looking for change

PROTESTS ARE TAKING PLACEFOLLOWING THE DEATH OF GEORGEFLOYD -- WHOSE DEATHWAS CAPTURED SHOWING A POLICEOFFICER WITH HIS KNEE ONTHE BACK OF FLOYD'S NECK.IT'S NOT ONLY TRIGGERED PROTESTS-- BUT CALLS FORCHANGE.JOINING US THIS MORNING TO TALKABOUT THE LOCAL PROTESTS ANDWHAT CAN BE DONE TO BETTERRELATIONS BETWEEN THEPUBLIC AND LAW ENFORCEMENT ISPRESIDENT AND C-E-O OF THEKERN COUNTY BLACK CHAMBER OFCOMMERCE -- NICK HILL THETHIRD.HAVE YOU BEEN ATTENDING THEPROTESTS?
WHAT IS YOUR REACTIONTO THEM?FLOYD MAYWEATHER IS HONORING THEMEMORY OF