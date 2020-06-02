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Kern County Black Chamber of Commerce looking for change

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 04:51s - Published
Kern County Black Chamber of Commerce looking for change

Kern County Black Chamber of Commerce looking for change

Nick Hill III, the CEO and President of the Kern County Black Chamber of Commerce, joined 23ABC to discuss the local protests and how the community can better the relations between the police and the public.

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PROTESTS ARE TAKING PLACEFOLLOWING THE DEATH OF GEORGEFLOYD -- WHOSE DEATHWAS CAPTURED SHOWING A POLICEOFFICER WITH HIS KNEE ONTHE BACK OF FLOYD'S NECK.IT'S NOT ONLY TRIGGERED PROTESTS-- BUT CALLS FORCHANGE.JOINING US THIS MORNING TO TALKABOUT THE LOCAL PROTESTS ANDWHAT CAN BE DONE TO BETTERRELATIONS BETWEEN THEPUBLIC AND LAW ENFORCEMENT ISPRESIDENT AND C-E-O OF THEKERN COUNTY BLACK CHAMBER OFCOMMERCE -- NICK HILL THETHIRD.HAVE YOU BEEN ATTENDING THEPROTESTS?

WHAT IS YOUR REACTIONTO THEM?FLOYD MAYWEATHER IS HONORING THEMEMORY OF




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