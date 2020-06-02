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Kings announcer put on administrative leave from radio show after ‘All Lives Matter’ tweet

Video Credit: KTXL - Duration: 00:36s - Published
Kings announcer put on administrative leave from radio show after ‘All Lives Matter’ tweet

Kings announcer put on administrative leave from radio show after ‘All Lives Matter’ tweet

The Sacramento Kings’ play-by-play announcer and radio host Grant Napear is on leave from his radio show after tweeting about the Black Lives Matter protests.

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CALIFOTHE SACRAMENTO KINGS PLAYBY PLAY ANNOUNCER AND RADIOHOST GRAHAM NAPIER IS ON LEAVEFROM HIS RADIO SHOW AFTERTWEETING ABOUT THE PROTESTSYESTERDAY.

THEY RESPONDED TO ATWEET FROM DEMARCUS COUSINSASKING HIM WHAT HE THOUGHTABOUT THE BLACK LIVES MATTERMOVEMENT.

SO THE RESPONSEINCLUDED QUOTE ALL LIVESMATTER EVERY SINGLE ONE TO ALLLIVES MATTER HAS BECOME ANAFFRONT TO THE BLACK LIVESMATTER MOVEMENT.

KATIE HK THERADIO STATION WHERE NEIGHBORSSHOW IS IS AIRED ANNOUNCEDTODAY THAT HE IS ONADMINISTRATIVE LEAVE.




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