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Son of former Republican Rep. Tom Rooney accused of spray-painting 'B.L.M.' at Trump National Golf Club

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:38s - Published
Son of former Republican Rep. Tom Rooney accused of spray-painting 'B.L.M.' at Trump National Golf Club

Son of former Republican Rep. Tom Rooney accused of spray-painting 'B.L.M.' at Trump National Golf Club

Jupiter police have arrested the 18-year-old son of former U.S. Rep.

Tom Rooney after they said he spray-painted "B.L.M." on the sign at Trump National Golf Club.

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LAST NIGHT.THE 18-YEAR-OLD - RELEASEDFROM THE PALM BEACH COUNTYJAIL EARLY THIS MORNING - ISACCUSED OF SPRAY PAINTING ASIGN AT PRESIDENT TRUMPCLUB IN JUPITER.

CONTACT 5INVESTIGATOR MICHAEL BUCZYNERSPOKE (BUTCH-NER) WITH THECONGRESSMAN --ABOUT HIS SONARREST.<< THIS IS THE FRESHLY CLEANEDSIGN OUTSIDE TRUMP NATIONALGOLF CLUB IN JUPITERÃTHAT18-YEAR-OLD THOMAS ROONEY ISACCUSED OF DEFACING WITH THELETTERS B-L- M.

THE RECENTHIGH SCHOOL GRADUATE IS THESON OF FORMER REPUBLICANCONGRESSMAN TOM ROONEY.ACCORDING TO A POLICE REPORT &TRUMP NATIONAL SECURITY CALLEDPOLICE AFTER A THERMAL IMAGINGSECURITY CAMERA CAUGHT SOMEONESPRAY PAINTING THE SIGN JUSTBEFORE 11 MONDAY NIGHT.

ASHORT TIME LATERÃPOLICE SAYTHEY STOPPED ROONEY NEARBY -WITH A CAN OF BLACK SPRAYPAINT INSIDE OF HIS VEHICLE.THE SON OF THE FORMERREPRESENTATIVE TOLD POLICE“HEDID SPRAY PAINT B.L.” ON THESIGN“BECAUSE OF UNEQUALTREATMENT IN THE JUSTICESYSTEMÃACCORDING TO THEREPORT.

NATS CONTACT 5 WENT TOTHE TEENHIS FATHER TOM ROONEY - STILLVISIBLY UPSET - TOLD MEOFF-CAMERA THAT HIS SON“MADEA MISTAKE” -“HEPAY THE PRICE FOR I” AND“HOPEFULLY HE LEARNS A LESSONAND MOVES FORWARD IN APOSITIVE WAY” THE FORMERFIVE-TERM CONGRESSMAN WOULDNCOMMENT ON THE PROTESTSSWEEPING THE NATIONÃSAYINGHE DIDNPOLITICS INTO THIS ISSUE.

SOTMB:“ROONEY TOLD ME HIS SONWILL PLEAD GUILTY TO AMISDEMEANOR CHARGE OF CRIMINALMISCHIEF.

THE TEEN IS SET TOAPPEAR IN COURT NEXT MONTH.

INJUPITER, MB, WPTV, NEWSCHANNEL 5”





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heysailor53

🌹 heysailor! This is a summary offense in PA and you wouldn’t be arrested: Son of former Republican Rep. Tom Rooney arrested, ac… https://t.co/QZH5dMA0Qq 3 minutes ago

Heliosat

Joe Burris RT @WPTV: Son of former South Florida congressman arrested, accused of spray-painting 'B.L.M.' at Trump resort in Jupiter https://t.co/0mcF… 44 minutes ago

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Nelson hearing RT @Mdixon55: Son of former Republican Rep. Tom Rooney arrested, accused of spray-painting 'B.L.M.' at Trump National Golf Club https://t.c… 51 minutes ago

KIMPY123

Susan Kimpton RT @Z_Everson: @RealDonalTrump First example I've seen of a Trump property being damaged or vandalized during the recent unrest. "Rooney t… 3 hours ago

IndivisibleSJFL

Indivisible St Johns FL RT @EnglewoodFLInd: Son of Ex-Rep (now Judge) Tom Rooney sprays #BLM on Trump Golf Club Entrance, arrested, states opposition to racial inj… 3 hours ago

EnglewoodFLInd

EnglewoodIndivisible Son of Ex-Rep (now Judge) Tom Rooney sprays #BLM on Trump Golf Club Entrance, arrested, states opposition to racial… https://t.co/oHu8oS1oTF 4 hours ago

blueshamrock84

Colleen Shea ☘ RT @Eiggam5955: Son of former Repub rep arrested for spray painting ‘BLM’ at Trump National property. Here’s the ones destroying property r… 4 hours ago

realDonald_Trmp

Donald J. Fart bot Son of former Republican Rep. Tom Rooney arrested, accused of spray-painting 'B.L.M.' at Fart National Golf Club… https://t.co/FJqrZtCwB7 7 hours ago


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