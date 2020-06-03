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All officers facing charges in George Floyd case

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
All officers facing charges in George Floyd case
All officers facing charges in George Floyd case, and charges increased.
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FOR MORE THAN EIGHT MINUTES.DEREK CHAUVIN WAS ORIGINALLYCHARGED WITH THIRD DEGREEMURDER -- BUT HE'S NOW FACING ASECOND DEGREE MURDER CHARGE.IN MINNESOTA -- THAT MEANSIF CHAUVIN IS CONVICTED --HE COULD FACE UP TO 40 YEARS INJAIL COMPARED TO 25.THE OTHER THREE OFFICERSINVOLVED HAVE ALSO BEEN CHARGED-- ACCORDING TOMINNESOTA'S ATTORNEY GENERAL.THIS NEWS IS A WELCOMED RELIEFFOR GEORGE FLOYD'S FAMILY.34-45BEN CRUMP / FLOYD FAMILYATTORNEY: "WE ABSOLUTELYBELIEVE THAT HE WAS TORTURED INTHE LAST 8 MINUTES AND 46SECONDS OF HIS LIFE."THE FAMILY OF GEORGE FLOYD HADPREVIOUSLY ASKED THAT ALLOFFICERS INVOLVED IN THE CASEBE CHARGED AND SENT TO PRISON.LET'S GO TO 13 FIRST ALERT



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