CDC: Protests could result in spike in COVID-19 cases

THE C-D-C IS URGING YOU TO AGET A COVID-19 TEST.THE C-D-C PUBLISHED A FORECASTYESTERDAY - PREDICTING MORETHAN 127-THOSUAND DEATHS IN THEU-S BY JUNE 27TH.BUT THAT COULD CHANGE IF THECORONAVIRUS THRIVES AMONGPROTESTERS.HEALTH OFFICIALS ARE URGINGPROTESTERS TO WEAR FACE MASKSOR SOME OTHER TYPE OFCOVERINGS.ESPECIALLY BECAUSE TEAR GAS CANMAKE PEOPLE COUGH AND INCREASETHE LIKELIHOOD OF SPREADING THEVIRUS.WE HAVE ADVOCATED STRONGLY, THEABILITY TO HAVE FACE COVERINGSAND MASKS AVAILABLE TOPROTESTERS, SO THAT THEY CAN ATLEAST HAVE THOSE COVERINGS.""I DO THINK THERE IS APOTENTIAL, UNFORTUNATELY, FORTHIS TO BE A SEEDING EVENT."THERE ARE NEARLY ONE-POINT-NINEMILLION CONFIRMED CASES OF THECORONAVIRUS IN THE U-SACCORDING TO JOHNS HOPKINSUNIVERSITY.ALTHOUGH SOME PROTESTERS WEARMASKS, THERE'S MINIMAL SOCIALDISTANCING WITHIN THE CROWDS.AND ONE VALLEY DOCTOR ISALREADY NOTICING A LACK OF