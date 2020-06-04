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CDC: Protests could result in spike in COVID-19 cases

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:58s - Published
CDC: Protests could result in spike in COVID-19 cases

CDC: Protests could result in spike in COVID-19 cases

If you have protested within the past two weeks, the CDC is urging you to get a COVID-19 test.

The CDC published a forecast yesterday predicting more than 127,000 deaths in the U.S. by June 27.

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THE C-D-C IS URGING YOU TO AGET A COVID-19 TEST.THE C-D-C PUBLISHED A FORECASTYESTERDAY - PREDICTING MORETHAN 127-THOSUAND DEATHS IN THEU-S BY JUNE 27TH.BUT THAT COULD CHANGE IF THECORONAVIRUS THRIVES AMONGPROTESTERS.HEALTH OFFICIALS ARE URGINGPROTESTERS TO WEAR FACE MASKSOR SOME OTHER TYPE OFCOVERINGS.ESPECIALLY BECAUSE TEAR GAS CANMAKE PEOPLE COUGH AND INCREASETHE LIKELIHOOD OF SPREADING THEVIRUS.WE HAVE ADVOCATED STRONGLY, THEABILITY TO HAVE FACE COVERINGSAND MASKS AVAILABLE TOPROTESTERS, SO THAT THEY CAN ATLEAST HAVE THOSE COVERINGS.""I DO THINK THERE IS APOTENTIAL, UNFORTUNATELY, FORTHIS TO BE A SEEDING EVENT."THERE ARE NEARLY ONE-POINT-NINEMILLION CONFIRMED CASES OF THECORONAVIRUS IN THE U-SACCORDING TO JOHNS HOPKINSUNIVERSITY.ALTHOUGH SOME PROTESTERS WEARMASKS, THERE'S MINIMAL SOCIALDISTANCING WITHIN THE CROWDS.AND ONE VALLEY DOCTOR ISALREADY NOTICING A LACK OF





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SlySerenity

Silvia Young, FemTruth™️ Founder, Author, Activist RT @CampbellX: “Everything I have achieved in my life has come as a result of leaving England. I could never in a trillion years have had t… 1 minute ago

softley83

Chris Softley @Twinoni2 @RobertsonH_ So you have no issues if in 2-3 weeks there could be a spike in vivid cases as a result of the protests? 50 minutes ago


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