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Video: Dry start to work week, but humidity will ramp up

Video Credit: WCVB - Duration: 02:41s - Published
Video: Dry start to work week, but humidity will ramp up
We should get plenty of sunshine tomorrow with warm temperatures.
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DAY.ALTHOUGH THE SUNSHINE WASLIMITED TODAY.REMEMBER HOW MUGGY IT WASYESTERDAY?HUMIDITY DROPPING OFF LASTNIGHT.LOOK WHAT WILL HAPPEN.IN THE VERY DRY CATEGORY.HEADING INTO THE WEEK IT WILLSLOWLY RAMP UP.BY THURSDAY WE ARE STARTING TOGET MUGGY WEATHER BACK IN THEFORECAST.WE ALSO HAVE THIS BAND OFSHOWERS WORKING ALONG THE COAST.WE HAD THIS HAPPEN LAST NIGHTLAST NIGHT WE HAD THUNDERSTORMSDEVELOP IN VERMONT, NEWHAMPSHIRE, THEN THEY SLIDTOWARDS THE CITY AROUND 9:00.THE ONE THAT CAME THROUGH IN THEAFTERNOON ALSO.VERY STORMY YESTERDAY.THIS IS ALL LIGHT STUFF WITHTALKING ABOUT, ALMOST JUSTGLORIFIED SPRINKLES.BUT IT IS HANGING AT THE COASTAND YOU CAN SEE IT IS WEAKENINGOVER THE NORTH SHORE.AS IT MOVES OFF OF THE CAPE, ITWILL SLIDE THROUGH THE SOUTHSHORE.DOWN THROUGH MARSHFIELD INTOPLYMOUTH YOU CAN PROBABLY SEE AFEW SCATTERED SHOWERS.THE AREA OFFSHORE HEADED TOWARDSTHE GATE, FALLING APART.OVERNIGHT TONIGHT, ANOTHERCHILLY ONE.LOWS DROP OFF ANYWHERE BETWEENTHE UPPER 40’S AND THE MID-50’S.KIND OF COOL FOR THIS TIME OFYEAR AND CERTAINLY MUCH COOLERTHAN A COUPLE DAYS AGO.OVERNIGHT LOWS BARELY INTO THE60’S AND IT WAS SO MUGGY.COOL SUNSHINE, LOTS OF SUNSHINETOMORROW.WE GET RID OF THE CLOUDS WEHAVE, SUNNY AFTERNOON.TEMPERATURES WARMING TO ONAVERAGE ABOUT 76.REALLY DEPENDS A LOT ON WHEREYOU ARE AND.ENGLAND WE WILL GO TO MID TOUPPER 70’S -- ENGLAND WE WILL GOTO MID --AT LEAST YOU HAVE THE SUNSHINE.THAT LITTLE DISTURBANCE WILLWORK THROUGH THE REST OFTONIGHT.COOL AIR SETTLING IN.IT WILL STAY WITH US TUESDAY.WEST, WARM AND HUMID AIR.THE REMNANTS OF CRISTOBALHEADING INTO THE UPPER MIDWEST.IT MEANS WE WILL GET MOREHUMIDITY AT THE END OF THE WEEK.SPEAKING OF THE END OF THE WEEK,HERE’S THE NEXT SEVEN DAYS.TOMORROW, SUNSHINE AND 76.TUESDAY SUNNY AND 80.BOTH DAYS VERY COMFORTABLE WITHHUMIDITY.WHEN DAVID GET HUMIDITY COMINGBACK U-- WEDNESDAY WE GET HUMIDITYCOMING BACK UP.FRIDAY ANOTHER CHANCE OFSHOWERCOULD BE A CHANCE OF SHOWERSSATURDAY AND SUNDAY.WHEN YOU LOOK AT THE FORECASTAND SAY WOW, LOOK AT ALL THATRAIN.NO.THEY ARE VERY LIGHT ANDSCATTERED.THE BEST CHANCE FOR RAIN THISWEEK IS PROBABLY THURSDAYAFTERNOON.OTHERWISE IT IS HIT-OR-MISS.LOOKS PRETTY LIGHT.FIRST PART OF THE WEEK, A LOT OFSUNSHINE TO EN





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Artistic Parley RT @Michelebourke1: Hi everyone, just a little pro-mo video of my work for those who don't follow me. Hope you all had a good start to yo… 2 minutes ago

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GameDev RT @OrigamicSeed: Hi all! 🌞 Let's start this week lightly! I used an awesome product to improve my character movements lately, provided by… 25 minutes ago

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Skedaddle Wildlife A lighthearted story to start off the work week - check out these photos taken of a DIY squirrel market, complete w… https://t.co/uxp03BovY2 25 minutes ago

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Mymaineday RT @violahabon: Happy Monday! Start the week right by spreading positivity! Work From Home is becoming more exciting coz I get to see @main… 41 minutes ago

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ekenedilichukwu RT @efontree: It’s Another Monday tomorrow (work day) and we are starting this new week with good vibes 🥳💃🏼 Efontree lovers you can get 2… 2 hours ago


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