Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Friend defends Martin Gugino as 75-year-old demonstrator remains in the hospital

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:59s - Published
Friend defends Martin Gugino as 75-year-old demonstrator remains in the hospital

Friend defends Martin Gugino as 75-year-old demonstrator remains in the hospital

A man who was with Martin Gugino on Thursday night before the 75-year-old demonstrator was shoved by two Buffalo police officers describes him as "funny and gentle."

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

SCENE SETTER...THIS IS WHERE THATSHOVE NOW SEENROUND THE WORLDTOOK PLACE.MARTIN GUGINO--A 75YEAR OLD MAN--WASSHOVED TO THEGROUND BY TWOBUFFALO POLICEOFFICERS LASTTHURSDAY.GUGINO'S ALLIES NOWCOMING FORWARD TOMAKE SURE HE'SBEING PORTRAYED ASAN ACTIVIST AND NOTAN ANTAGONIST.HE'S FUNNY ANDGENTLE.

HE'S ALSO ANOLDER WHITE MAN INAMERICA AND KNOWSTHE PRIVILEGES THATCOME ALONG WITHTHAT.THE LATTER OFWHICH IS WHY MARTINGUGINO WAS INNIAGARA SQUARELAST THURSDAYNIGHT...SO SAYSLONGTIMEFRIEND--TERRENCEBISSON.HE'D NEVER SHOUT OROPPOSE SOMEONE.

HEWOULD ASKQUESTIONS IF HETHOUGHT SOMETHINGWAS NOT RIGHT.BISSON SAYS HE METGUGINO AT ADEMONSTRATIONOUTSIDE BUFFALOCITY HALL ABOUT 10YEARS AGO ANDTHEY'VE CONTINUEDVOLUNTEERINGTOGETHER AT THEWESTERN NEW YORKPEACE CENTER.HE'S COMPLETELYTRUSTWORTHY AND OFSUCH A HIGH ETHICALCHARACTER.BUT PROTESTERSWHO WERE OUTSIDEBUFFALO CITY HALLON THURSDAY NIGHT,,WHEN GUGINO WASPUSHED,, AREQUESTIONING HISMOTIVES FOR BEINGTHERE.IN THIS VIDEO POSTEDON FACEBOOK, YOUCAN HEAR SOMEPEOPLE ACCUSESOMEONE OF BEINGTHERE, QUOTE "JUSTFOR FUN" - AS GUGINOCOMES IN AND OUT OFFRAME.<





Tweets about this


Related videos from verified sources

Buffalo Police Officers Charged With Assaulting 75-Year-Old Protester [Video]

Buffalo Police Officers Charged With Assaulting 75-Year-Old Protester

Two police officers in Buffalo, New York, were charged with assault Saturday. A video showed the officers shoving 75-year-old protester Martin Gugino in recent demonstrations over the death of George..

Credit: Wochit     Duration: 00:46Published
Suspended Buffalo PD Officers Face Felony Assault Charges [Video]

Suspended Buffalo PD Officers Face Felony Assault Charges

Two Buffalo police officers seen on camera shoving a 75-year-old protester are now facing felony charges.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 00:30Published
Grandmother knits model hospital to raise money for NHS [Video]

Grandmother knits model hospital to raise money for NHS

A great-great-grandmother is knitting a model hospital called Knittingale to raise funds for the NHS. Margaret Seaman, 91, is creating the woollen masterpiece at the home she shares with her..

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 00:41Published