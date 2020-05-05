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The rush to find coronavirus vaccine

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published
The rush to find coronavirus vaccine

The rush to find coronavirus vaccine

Experts are worried that the president's fast-track to find a vaccine may be going a little too fast.

President Trump promised to have a vaccine ready by the end of the year under the "operation warp speed" project.

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OF A VACCINE MIGHT BE GOING ALITTLE TOO FAST.PRESIDENT TRUMP PROMISED TOHAVE A VACCINE READY BY THE ENDOF THE YEAR - UNDER THE"OPERATION WARP SPEED" PROGRAM.BUT INFECTIOUS DISEASE EXPERTDOCTOR ANTHONY FAUCI BELIEVESEARLY NEXT YEAR WOULD BE ABETTER GOAL.THAT WAY IT CAN BE THOUROUGHLYTESTED.THE VACCINE IS NEEDED NOW MORETHAN EVER AS SEVERAL STATES AREREPORTING NEW CASES."IT'S KIND OF A COMING TOGETHEROF A PERFECT STORM IF YOUWILL.WE HAD THE MEMORIAL DAYWEEKEND, A LOT OF FOLKS WEREBEING VERY LAX AND RELAXEDABOUT PRECAUTIONS.."RIGHT NOW, TEN POTENTIALVACCINES ARE UNDERGOING HUMANTRIALS AROUND THE WORLD,INCLUDING FOUR IN THE U-S.TIME NOW IS X:XX -- RUNNIN



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