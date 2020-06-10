Financial Focus for June 10, 2020

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SP500 DOWN SLIGHTLYAND GAMING...BOYD DOWN NEARLY 5%CAESARS DOWN 2% MGM DOWN 7%LAS VEGAS SANDS DOWN NEARLY 4%WYNN DOWN NEARLY 4% RED ROCKRESORTS DOWN NEARLY 7%IN TONIGHT'S....."FINANCIAL FOCUS"..."BEST BUY" IS RE-OPENING....MORE THAN....-8- HUNDRED STORES....ACROSS THE COUNTRY....NEXT WEEK.IT PLANS TO RE-OPEN...MONDAY.ABOUT -9- THOUSAND PEOPLE.....WILL ALSO HEAD....BACK TO WORK.ALL EMPLOYEES ANDCUSTOMERS.....WILL WEAR....FACE MASKS.ONLY ABOUT -60- PEOPLE WILL BEALLOWED.....IN A STORE....AT A TIME.....SINCE THEY'RE CAPPINGCAPACITY.... AT -25- PERCENT.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS.....
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