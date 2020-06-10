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Financial Focus for June 10, 2020
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:49s - Published
Financial Focus for June 10, 2020

Financial Focus for June 10, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Best Buy to reopen 800 locations on June 15 with 9000 employees returning to work.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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SP500 DOWN SLIGHTLYAND GAMING...BOYD DOWN NEARLY 5%CAESARS DOWN 2% MGM DOWN 7%LAS VEGAS SANDS DOWN NEARLY 4%WYNN DOWN NEARLY 4% RED ROCKRESORTS DOWN NEARLY 7%IN TONIGHT'S....."FINANCIAL FOCUS"..."BEST BUY" IS RE-OPENING....MORE THAN....-8- HUNDRED STORES....ACROSS THE COUNTRY....NEXT WEEK.IT PLANS TO RE-OPEN...MONDAY.ABOUT -9- THOUSAND PEOPLE.....WILL ALSO HEAD....BACK TO WORK.ALL EMPLOYEES ANDCUSTOMERS.....WILL WEAR....FACE MASKS.ONLY ABOUT -60- PEOPLE WILL BEALLOWED.....IN A STORE....AT A TIME.....SINCE THEY'RE CAPPINGCAPACITY.... AT -25- PERCENT.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS.....



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