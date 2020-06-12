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Palm Beach County parents mixed on idea of hybrid school year
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:46s - Published
Palm Beach County parents mixed on idea of hybrid school year

Palm Beach County parents mixed on idea of hybrid school year

As Palm Beach County schools continue to map out what the next school year will look like, parents are fired up about a potential hybrid schedule where students would go to school two days a week and do virtual learning from home the other three days.

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LIKE PARENTS ARE FIRED UPABOUT A POTENTIAL HYBRIDSCHEDULE WHERE STUDENTS WOULDGO TO SCHOOL TWO DAYS A WEEKAND DO VIRTUAL LEARNING THEOTHER THREE.

WPTV NEWSCHANNEL5WITH PARENTS AND A LOCALTEACHER WHO WEIGH IN ON THISHIGHLY TALKED ABOUT DEBATE.WHEN IT COMES TO THEPOSSIBILITY OF A HYBRID SCHOOLSCHEDULE FOR PALM BEACH COUNTYSTUDENTS NEXT YEAR&.

THEOPINIONS VARY&.

ALI SOLOMAN(PARENT AND TEACHER) 2:28 ITHINK IT IS A LOGISTICALNIGHTMARE MARIA GONZALEZ(PARENT) 0:44 A HEADACHEWAITING TO HAPPEN LAURA REECE(PARENT) 0:59 I LIKE THE IDEAOF A HYBRID MOMS WITH LITTLESONES LIKE MARIA GONZALEZ JUSTDONDEDICATE TIME TO PARENT ANDTEACH AGAIN& (GONZALEZ) 2:24WITH HER ON THE COMPUTER ANDHER LITTLE BROTHER GETTING INTHE WAY OF EVERYTHING IT WASLIKE I HAVE TO STOP WHAT IMDOING WITH HER TO GO ATTEND TOHIM GONZALEZENTER SECOND GRADE NEXT YEAR &AND HER SON WILL BE JOININGTHE SCHOOL SYSTEM AS AKINDERGARTNER (GONZALEZ) 1:17MY SON HAS SEVERE ADHD SO HIMTRYING TO WORK ON A COMPUTERHIM TRYIG TO FOCUS - IS NOTGOING TO HYBRID IS NOT THEANSWER FOR HIM ALI SOLOMON ISA PARENT AND A TEACHERKIDS ARE OLDER BUT SHE CAN SEEHOW WORKING PARENTS CAN MAKETHIS WORK&(PIC OF THE CROSSCOUNTRY RUNNER AND BOY IN CAPAND GOWN) (SOLOMON) 6:31 THATSWHY I THINK THEREVERY EMOTIONAL RESPONSE BUTOTHER PARENTS ARE CONCERNEDABOUT CHILDREN ALL RETURNINGTO SCHOOL AT THE SAME TIME&AND THINK SPLITTING UP GROUPSWILL BE SAFER.

(REECE) 0;50THEY DO BELIEVE THEY NEED OTOFFER THAT OPTION I THINK ALOT OF PEOPLE ARE SCARED ABOUTSENDING THEIR KIDS TO SCHOOLPALM BEACH COUNTY SCHOOLS AREGIVING PARENTS UNTIL JUNE 17THTO WEIGH IN THROUGH A SURVEY &THEY EXPECT TO MAKE A DECISIONBY MID JULY.

MICHELLE QUESADAWPTV NEWSCHANNEL 5.





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