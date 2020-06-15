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Supreme Court Rules LGBTQ Workers Protected Under Civil Rights Law
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:29s - Published
Supreme Court Rules LGBTQ Workers Protected Under Civil Rights Law

Supreme Court Rules LGBTQ Workers Protected Under Civil Rights Law

The Supreme Court ruled Monday that it is illegal for an employer to fire someone because of their sexual orientation or gender identity.

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FAMILY, NO SIGNS OF FOUL PLAY,DETECTIVES THERE ARE STILLINVESTIGATING.NEW THIS NOON, LANDMARKDECISION FROM THE SUPREMECOURT.IT IS RULED SIX TO THREE LGBTQWORKERS PROTECT FROM THEEMPLOYMENT DISCRIMINATION.THE COURT RULED THE CIVILRIGHTS ACT OF 1964 COVERS GAYAND TRANSGENDER EMPLOYEES.JUST CENTS JOHN ROBERTS ANDKNEEL GORE SICK JOINED THELIBERAL WING.KNOWS STATES DO NOT HAVE LAWSPRO TICKING GAY ANDTRANSGENDER PEOPLE FROM BIAS



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U.S. Supreme Court Rules Civil Rights Law Protects LGBTQ Workers From Discrimination

The U.S. Supreme Court ruled Monday it is illegal for employers to fire workers because of their...
CBS 2 - Published Also reported by •bizjournalsNYTimes.com




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