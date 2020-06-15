Supreme Court Rules LGBTQ Workers Protected Under Civil Rights Law

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FAMILY, NO SIGNS OF FOUL PLAY,DETECTIVES THERE ARE STILLINVESTIGATING.NEW THIS NOON, LANDMARKDECISION FROM THE SUPREMECOURT.IT IS RULED SIX TO THREE LGBTQWORKERS PROTECT FROM THEEMPLOYMENT DISCRIMINATION.THE COURT RULED THE CIVILRIGHTS ACT OF 1964 COVERS GAYAND TRANSGENDER EMPLOYEES.JUST CENTS JOHN ROBERTS ANDKNEEL GORE SICK JOINED THELIBERAL WING.KNOWS STATES DO NOT HAVE LAWSPRO TICKING GAY ANDTRANSGENDER PEOPLE FROM BIAS
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