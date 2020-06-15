Coronavirus cases in Florida continue to increase

ABANDON BILATERAL PEACEAGREEMENTS REACHED BACK IT20-18.THIS MORNING, WE’RE KEEPING ACLOSE EYE ON THE SPIKE OFCORONAVIRUS CASES IN OUR STATE.THE FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTHREPORTED ALMOST 18-HUNDRED NEWCASES YESTERDAY.THAT’S THREE TIMES THE NUMBER OFNEW CASES THAN WE SAW ON JUNEFIRST.HOWEVER, IN THAT SAME TIMEPERIOD, THE NUMBER OF REPORTEDDEATHS HAS GONE DOWN BY ABOUTTHAT SAME PERCENTAGE... THEREWERE SEVEN DEATHS YESTERDAY...NONE IN SOUTHWEST FLORIDA.COLLIER COUNTY SAW THE HIGHESTJUMP... WITH 66 CASES, THEY AREQUICKLY CLOSING IN ON 26-HUNDRED