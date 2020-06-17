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What To Expect When It Comes To Security
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:44s - Published
What To Expect When It Comes To Security
secret service, president trump protection detail, tulsa presidential rally
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THIS WEEKEND'S RALLY INTULSA.

WE'RE WORKING FOR YOUTONIGHT..

TALKING WITH ARETIRED SECRET SERVICE AGENTABOUT WHAT TO EXPECT WHEN ITCOMES TO SECURITY.

OURVINCENT HILL IS LIVE OUTSIDEOF THE B-O-K CENTER NOW...WITH THE STORY YOU'LL SEEONLY ON 2.

VINCENT?RIGHT NOW.

THESE TRUMPSUPPORTERS BEHIND ME AREMORE THAN WELCOME TO TAKE UPTHIS SPACE.

BUT SATURDAY.THIS AREA WILL BE FILLEDWITH SECRETSERVICE AGENTS MAKING ACLEAR PATH FOR THEPRESIDENT.

TONIGHT..

A MANWHO USED TO BE PART OF THATELITE TEAM TELLS US..SECURITY IS ALL ABOUTPLANNING.DALE HOLMES SPENT OVER20-YEARS PROTECTING FORMERPRESIDENTS... LIKE RONALDREAGAN AND GEORGE BUSHSENIOR.

HE SAYS THERESPONSIBILITY OF PROTECTINGTHE COMMANDER IN CHIEFBEGINS WELL BEFORE THERALLY.

<18:16:01-18:16:06



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