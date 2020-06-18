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Philadelphia School District Still Unsure If Students Can Return To Classrooms In Fall
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:44s - Published
Philadelphia School District Still Unsure If Students Can Return To Classrooms In Fall
Virtual town halls will be held in the coming weeks.
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ABLE TO RESUME.BACK TO YOU GUYS.ALL RIGHT.STEPHANIE.THANK YOU.THE PHILADELPHIA SCHOOLDISTRICT IS I WILL STILL FIGURESOUT IF IT CAN BRING SOMESTUDENTS BACK TO THE CLASSROOMIN THE FALL.SUPERINTENDENT DR. WILLIAM HITESAID THAT HE'S TRYING TOPRIORITIZE FACE-TO-FACEINSTRUCTION FOR THE MOSTVULNERABLE STUDENTS.THOSE VULNERABLE BUILTS STARTWITH CHILDREN WHO HAVE SPECIALNEEDS.AND IT'S ALSO CHILDREN WHO ARELEARNING ENGLISH.IF IN FACT WE CAN'T BRING ALLCHILDREN BACK, THEN I WOULD -- IWOULD WANT TO SEE US PRIORITIZETHE YOUNGEST CHILDREN AFTERTHOSE TWO GROUPS THAT I TALKEDABOUT.Reporter: THE DISTRICT ISSUEDSURVEYS TO DISTRICT'S FAMILIESAND STAFF THIS WEEK, THEY ASKEDFOR OPINIONS ABOUT OPTIONS THE





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