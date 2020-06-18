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Rising from the Ashes: Support pouring in Fresh 2 Def Kutz
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:56s - Published
Rising from the Ashes: Support pouring in Fresh 2 Def Kutz
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JUST A FEW WEEKSAGO....A BUFFALOBARBERSHOP WASSET ON FIRE DURINGTHE VIOLENCE THATFOLLOWED APEACEFUL PROTEST INTHE CITY...THIS WAS THE SCENEFROM THAT NIGHT..."FRESH-TWO-DEFKUTZ" ... GUTTEDFROM FLAMES.BUT AS 7 EYEWITNESSNEWS REPORTERJENNA CALLARISHOWS US... THISFAMILY OF BARBERS ISDEVASTATED..

BUTNOT DEFEATED.WILLIAM OFFICER /BARBER: "THEY TOOKOUR HOME AWAY FROMUS.

THAT'S JUST NOTFAIR, WE DIDN'T DONOTHING TO DESERVETHAT."CAUTION TAPE...BOARDED UPWINDOWS..

ANDPLENTY OF DEBRIS.THIS IS WHAT'SLEFTOVER OF FRESH 2DEF KUTZ AT THECORNER OFMASSACHUSETTS ANDCHENANGO IN BUFFALO-- A 15-YEAR-OLD SHOPOWNED BY ANGELMERCARDO THATCAUGHT FIRE ON JUNE2ND..

HOURS BEFORETHEY WERESCHEDULED TOREOPEN.WILLIAM: "WE SPENTTHAT MONEY GETTINGALL THE SUPPLIES WENEEDED, THETHERMOMETERS, ALLTHE REGULATIONS, WEKNEW WHAT WE COULDDO AND COULDN'T DO."A NEARBY CAMERACONFIRMING ARSON.

ADOZEN RESIDENTS --DISPLACED -- AND THEBARBERSHOP'S STAFFAND FRIENDS LEFTWONDERING -- WHY?DUANE THOMAS /SPOKESPERSON FORBARBERSHOP: "THATWAS DEVASTATING.WHO WOULD EVERWANT TO DO THAT TOANGEL'SBARBERSHOP?"BECAUSE THIS IS MORETHAN JUST A HOME..THIS BUSINESS MEANEVERYTHING.WILLIAM: "THERE'SFIVE BARBERS THATARE HERE AND WE ALLGREW UP IN THINEIGHBORHOOD.

WEALL LOOK AT EACHOTHER LIKE FAMILY."STAND-UP: "IT'S BEENREALLY DIFFICULT TIME,IN FACT THE BARBERSHAVE NO IDEA IFTHEY'RE GOING TO BEABLE TO REBUILD INTHIS VERY SPOT.

BUTTHEY DO KNOWTHEY'LL GE THROUGHTHIS - BECAUSE THAT'SWHO THEY ARE."DUANE: "JUST LIKETHAT LITTLE WEEBLEWOBBLE THING WHEREYOU HIT IT AND ITBOUNCES BACK UP..THAT'S HOW ANGEL ISAND THAT'S HOW ALLTHESE OTHERBARBERS - THEY'RELIKE THAT."AND THE SUPPORT HASPOURED IN.

A GOFUNDME PAGE HASSURPASSED 12-THOUSAND DOLLARSAND THIS WEEKEND,THERE'S A BBQFUNDRAISER WITHFOOD AND HAIRCUTSON THE SIDEWALK.

IT'SA WAY FOR THIS SHOPTO SAY THANK YOUAND SHOW THATTOGETHER, THEY'REBUFFALO STRONG.WILLIAM: "THE FACTTHAT WE GOT SO MANYPEOPLE SHOWINGLOVE, WE KNOWTHERE'S GONNA BE ALOT OF LOVE WHEN ITCOMES TO LAYING THISBRICK DOWN ANDPICKING THIS WORKUP."DUANE: "I HAVE NODOUBT IN MY MINDTHAT THEY WILL COMEBACK... AND IT WILL BEA GREAT COMEBACK."IN BUFFALO, JENNACALLARI, 7EYEWITNESS N





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mbbandherbee

NUNU DAY 💛 HAPPY SHOWNU DAY 🎊🎊💛 🐝🐹🐻🐰🐺🐶🐢 RT @PhoenixBebe445: MONBEBE! We are Phoenixbebes! We are going to fight for OT7 and planning to use hashtags again. Do you want to fight wi… 19 hours ago

BedlamBrewery

Bedlam Brewery So who’s football ready? Depending on who you support we have a beer for everyone! #Amagansett is the choice for… https://t.co/Fh8WSyNfoO 22 hours ago

Blogorrhea_

Blogorrhea RT @naedugnoo: @Indy_Stu @toddy19 @Scotpol1314 Its good to see that another option is rising from the ashes of the SNPs inaction on indy, w… 1 day ago

naedugnoo

Last 'Brian' standing (Tom H) @Indy_Stu @toddy19 @Scotpol1314 Its good to see that another option is rising from the ashes of the SNPs inaction o… https://t.co/LRHdZFf7kO 3 days ago

silvialopes16

silvia, se n gostou dá sb more RT @matsuno_kaguya: MBBS, Let's all rise up again from ashes and start to fight again "From Zero" to "Hero" for the rising return of MX as… 5 days ago

matsuno_kaguya

Kaguya Matsuno🐰🐼🐺✨🍅💜💙💚❤️ MBBS, Let's all rise up again from ashes and start to fight again "From Zero" to "Hero" for the rising return of MX… https://t.co/WzJdsqaLY8 5 days ago

andyandris2

andy andris @SenatorCollins Tick tock, I see your career in Washington ending after the next election. Remember, who you suppor… https://t.co/Qn8tDSdRyC 5 days ago