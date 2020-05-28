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Positive pandemic job market report
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:46s - Published
Positive pandemic job market report

Positive pandemic job market report

If you're in the market for a new job, there's hope on the horizon.

The CEO for a staffing platform called Snagajob is optimistic about future job growth and employment.

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HORIZON.THE C.E.O.FOR STAFFING PLATFORM"SNAG-A-JOB DOT COM" ISOPTIMISTIC ABOUT FUTURE JOBGROWTH AND EMPLOYMENT.HE'S SEEN A 580 PERCENTINCREASE IN WAREHOUSE ANDDELIVERY POSITIONS.ONE OF THE PROMISING SIGNS ISTHAT THERE HAS ACTUALLY BEEN,IN THE LAST THREE WEEKS, ANINCREASE OF 16% ON MORE THAN300,000 JOBS, WHICH IS A REALLYGREAT SIGN OF ECONOMICRECOVERY.HE SAYS - IN THE LAST THREEMONTHS...88 PERCENT OF HIS CLIENTS HAVEINCREASED THEIR STAFF.GLASSDOOR REPORTS - THE TOPINDUSTRIES HIRING ARE:ACCOUNTING, MANUFACTURING,RETAIL, HEALTH CARE, ANDCOMPUTER SOFTWARE.BUSINESSES WANT TO MAKE SURE





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Credit: Cheddar Inc.     Duration: 00:17Published