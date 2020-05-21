Clashes in the nation's capitol

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ACROSS FROM THE WHITE HOUSE -AFTER A GROUP OF PEOPLE TRIEDTO PULL DOWN A STATUE OFPRESIDENT ANDREW JACKSON.OFFICERS MOVED IN AND MADE ABARRIER AROUND THE STATUE TOPROTECT IT.CRITICS SAY ANDREW JACKSON -THE SEVENTH PRESIDENT --HAS ALEGACY TIED TO SLAVE OWNERSHIPAND MILITARY CAMPAIGNS AGAINSTNATIVE AMERICANS.PRESIDENT TRUMP SENT OUT ATWEET THIS MORNING SAYING HEAUTHORIZED THE GOVERNMENT TOARREST ANYONE WHO VANDALIZES ORDESTROYS A MONUMENT.TRUMP ALSO SAID TODAY THATHE'LL ISSUE AN EXECUTIVE ORDERTO PROTECT MONUMENTS.
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