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Clashes in the nation's capitol
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:33s - Published
Clashes in the nation's capitol

Clashes in the nation's capitol

Overnight in Washington D.C., protesters and police clashed across from the white house.

This came after a group of people tried to pull down a statue of President Jackson.

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ACROSS FROM THE WHITE HOUSE -AFTER A GROUP OF PEOPLE TRIEDTO PULL DOWN A STATUE OFPRESIDENT ANDREW JACKSON.OFFICERS MOVED IN AND MADE ABARRIER AROUND THE STATUE TOPROTECT IT.CRITICS SAY ANDREW JACKSON -THE SEVENTH PRESIDENT --HAS ALEGACY TIED TO SLAVE OWNERSHIPAND MILITARY CAMPAIGNS AGAINSTNATIVE AMERICANS.PRESIDENT TRUMP SENT OUT ATWEET THIS MORNING SAYING HEAUTHORIZED THE GOVERNMENT TOARREST ANYONE WHO VANDALIZES ORDESTROYS A MONUMENT.TRUMP ALSO SAID TODAY THATHE'LL ISSUE AN EXECUTIVE ORDERTO PROTECT MONUMENTS.





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