Sismo de 5.8 en el centro de California Video Credit: KHSL - Published 4 minutes ago Sismo de 5.8 en el centro de California La mañana del miércoles se sintió un sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Lone Pine, en el Condado de Inyo. 0

shares ShareTweetSavePostSend Oreón. Un sismo de magnitud 5.8 golpó unárea remota del centro de california. El servicio geoógico de los estados unidos dice que el sismo se produjo a las 10:40 de la mañana y se centó en la regón de owens valley, cerca de lone pine en el condado de inyo. El terremoto se sintó ampliamente, incluso a unas 240 millas de distancia en sacramento. ###







