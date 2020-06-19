President Trump urges supreme court to overturn ACA

|
COURT TO OVERTURN IT.IT'S SOMETHING THAT CRITICS SAYCOULD BE A BAD MOVE IN THEMIDDLE OF A PANDEMIC.A GOVERNMENT REPORT SHOWS -HALF- A-MILLION AMERICANS WHOLOST THEIR HEALTH INSURANCE DUETO COVID-19...WERE ABLE TO GETCOVERAGE BECAUSE OF THEAFFORDABLE CARE ACT.OVERALL-- SOME 20-MILLIONAMERICANS COULD LOSE HEALTHCOVERAGE IF THE LEGISLATION ISOVERTURNED.PRESIDENT TRUMP HAS NOT SAIDWHAT WOULD TAKE ITS PLACE...BUTHAS ASSURED PEOPLE WITHPRE-EXISTING HEALTH CONDITIONS
|
Related news from verified sources
|
|
Tweets about this
|
Related videos from verified sources