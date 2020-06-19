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President Trump urges supreme court to overturn ACA
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
President Trump urges supreme court to overturn ACA

President Trump urges supreme court to overturn ACA

The Trump Administration has long been trying to overturn the Affordable Care Act.

Now, they are urging the Supreme Court to overturn it.

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COURT TO OVERTURN IT.IT'S SOMETHING THAT CRITICS SAYCOULD BE A BAD MOVE IN THEMIDDLE OF A PANDEMIC.A GOVERNMENT REPORT SHOWS -HALF- A-MILLION AMERICANS WHOLOST THEIR HEALTH INSURANCE DUETO COVID-19...WERE ABLE TO GETCOVERAGE BECAUSE OF THEAFFORDABLE CARE ACT.OVERALL-- SOME 20-MILLIONAMERICANS COULD LOSE HEALTHCOVERAGE IF THE LEGISLATION ISOVERTURNED.PRESIDENT TRUMP HAS NOT SAIDWHAT WOULD TAKE ITS PLACE...BUTHAS ASSURED PEOPLE WITHPRE-EXISTING HEALTH CONDITIONS



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